Bankplatz oder Chance in England: Was passiert mit RB Leipzigs Poulsen?

Leipzig - Für Yussuf Poulsen (29) könnte es aktuell privat kaum besser laufen. Am Wochenende konnte endlich die große Hochzeitsfeier mit seiner Maria nachgeholt werden, die wegen der Corona-Pandemie vor einiger Zeit verschoben werden musste. Und wie steht es sportlich um den Kicker von RB Leipzig ?

Ist Yussuf Poulsen (29) auch in der kommenden Saison noch ein Roter Bulle? © PICTURE POINT / S. Sonntag

Da scheint es deutlich komplizierter zu sein. Sein Vertrag bei den Roten Bullen endet im kommenden Jahr. Heißt im Klartext: Verlängerung oder weg!

Sein bester Vereinskumpel, Marcel Halstenberg (31), der bei der Hochzeitsfete natürlich nicht fehlen durfte, macht es möglicherweise vor und wechselt in den kommenden Wochen zu seiner alten Liebe Hannover 96.

Bei Poulsen, der seit zehn Jahren bei den Sachsen spielt und als Fanliebling gilt, stehen die Zeichen aber nicht unbedingt auf Abschied. Zwar haben die Roten Bullen mit Timo Werner (27), Benjamin Sesko (20) und aktuell noch Andre Silva (27) bereits drei Stürmer im Kader, was die Einsatzchancen des 29-Jährigen schrumpfen lässt. Poulsen betonte aber zuletzt auch, dass er nicht unbedingt spielen muss, um sich dazugehörig zu fühlen.

Der Däne: "Auch wenn ich nur eingewechselt werde oder gar nicht spiele, gehöre ich zur Mannschaft, gebe alles, was in meinen Möglichkeiten liegt. Ich möchte bleiben. Ich habe noch ein Jahr bei RB und könnte an keinem besseren Ort sein."

Was den Nationalspieler allerdings zum Umdenken bewegen könnte, ist das angebliche Interesse aus England.