Will Ex-Leipzig-Trainer einen Noch-RB-Stürmer?
Istanbul/Turin - Seit Mitte 2025 trainiert Domenico Tedesco (40), der 38 Spiele an der Seitenlinie bei RB Leipzig stand, nun schon recht erfolgreich Fenerbahce Istanbul. Für die kommende Saison hat sich der Deutsch-Italiener offenbar einen alten Bekannten als Transferziel herausgesucht.
Laut einem Bericht von "Tuttosport" soll sich Lois Openda (26), der offiziell noch zu den Roten Bullen gehört, dem aktuell Zweitplatzierten der türkischen Süper Lig anschließen.
Tedesco und Openda kennen sich gut. Zwei Jahre lang coachte der 40-Jährige die belgische Nationalmannschaft, wo der Stürmer unter ihm allerdings nicht so wirklich erfolgreich aufspielen konnte.
Trotzdem scheint der Trainer großes Interesse an einer Verpflichtung zu haben. Der Deal könnte sich allerdings kompliziert gestalten.
Bei seinem aktuellen Leih-Verein Juventus Turin kommt der Angreifer überhaupt nicht in die Spur. In wettbewerbsübergreifend 33 Einsätzen gelangen dem Belgier gerade einmal zwei mickrige Törchen.
Die Italiener würden Openda daher wohl definitiv nicht kaufen wollen - wenn sie es nicht müssten. Denn im Leih-Vertrag mit RB ist festgelegt, dass eine um die 40 Millionen Euro teure Kaufpflicht greift, sollte die Alte Dame am Ende der Saison wenigstens auf dem 10. Platz stehen.
Mehr als unwahrscheinlich, dass "Juve", aktuell Fünfter in der Serie A, das nicht schafft.
Können sich die Teams auf eine Transfer-Summe einigen?
Die Italiener sind aufgrund der mauen Leistung von Openda definitiv nicht abgeneigt, den Stürmer im Sommer loszuwerden. Klar ist aber auch, dass Fenerbahce wohl kaum 40 Millionen Euro auf den Tisch legen wird, um den Belgier zu holen.
Immerhin ist sein Marktwert von 60 Millionen Euro inzwischen auf 32 Millionen Euro abgestürzt. Noch sind aber ein paar Monate Zeit, um Werbung für sich zu machen. Beim 5:2 der Nationalelf gegen die USA am Samstag durfte Openda immerhin eine halbe Stunde ran.
Titelfoto: NICOLAS TUCAT / AFP/OZAN KOSE / AFP