Wechsel sicher? So plant RB Leipzig den Diomande-Abschied

Leipzig - Er ist der Überflieger bei RB Leipzig in dieser Saison! Yan Diomande (19) ist international in aller Munde, hat sich durch seine lockere Spielweise längst auf die Wunschliste vieler Top-Klubs geschlichen. Natürlich denken die Sachsen darüber nach, wie es ohne den 19-Jährigen weitergehen könnte.

Yan Diomande (19) ist der absolute Überflieger bei RB Leipzig. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass er noch eine Saison bleibt. © Gregor Fischer/dpa

Trotz Vertrag bis 2030 und keiner Ausstiegsklausel würde man am Cottaweg wohl kaum Nein zu einem Wechsel sagen, wenn ein Verein mit einer Mondsumme im dreistelligen Millionenbereich um die Ecke kommen würde.

Laut "Sky" laufen aber wohl Planungen, Diomande wenigstens noch eine Saison in Leipzig zu halten.

Damit das gelingt, soll es im Sommer eine Vertragsanpassung geben. Demnach wurde die Spielerseite über die Planung bereits informiert. Diomande würde damit in der Gehaltsklasse deutlich aufsteigen. Eine Ausstiegsklausel soll es im dann angepassten Vertrag aber trotzdem nicht geben.

Dennoch rechnet man bei den Roten Bullen damit, dass der Flügelflitzer 2027 eine neue Herausforderung sucht. Einige Top-Klubs würden sich dahingehend schon in Stellung bringen.

Beim Abschied von Benjamin Sesko (22) wurde es in Leipzig ähnlich geregelt. 2024 wurde sein Gehalt nach oben geschraubt, ein Jahr später folgte dann der Wechsel zu Manchester United.