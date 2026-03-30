Mysteriöses Telefonat mit Bundestrainer: Dieser Nationalspieler hat die WM noch nicht abgehakt

Leipzig - Der lange verletzte Benjamin Henrichs (29) hat eine Teilnahme an der Fußball-WM noch nicht abgehakt und schöpft offenbar Hoffnung aus einem geheimnisvollen Telefonat mit Bundestrainer Julian Nagelsmann (38).

Von Dezember 2024 bis Januar 2026 fiel der Leipziger Defensivallrounder mit einem Achillessehnenriss aus. (Archiv) © Julius Frick/dpa

"Ich traue mir aber zu, noch auf den WM-Zug aufzuspringen. Dafür gebe ich alles, Tag für Tag", sagte der Profi von RB Leipzig dem "Kicker".

Von Dezember 2024 bis Januar 2026 fiel Henrichs mit einem Achillessehnenriss aus. Seitdem kam er bei Leipzig zu zehn Einsätzen, stand aber nur zweimal in der Startelf.

"Meine Leistungen bei meinen Einwechslungen waren ordentlich, aber von der reinen Spielzeit her muss noch mehr kommen, damit ich wieder für die Nationalmannschaft infrage kommen kann", sagte Henrichs.

Hoffnung auf die WM gibt dem 29-Jährigen offenbar ein Telefonat mit Julian Nagelsmann.