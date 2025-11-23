Ouedra-BOOM-go! Traumtor feuert RB Leipzig wieder auf die Zwei

Leipzig - RB Leipzig ist durch ein knappes 2:0 (0:0) am Sonntagnachmittag gegen Werder Bremen wieder zurück auf dem zweiten Platz in der Bundesliga ! In einem über weite Strecken ausgeglichenen Spiel machte Assan Ouedraogo mit seinem Traumtor im zweiten Durchgang den Unterschied. Xaver Schlager sorgte kurz vor Schluss für die Entscheidung.

Die aktuelle Protestwelle rund um die anstehende Innenministerkonferenz machte natürlich auch in der Red Bull Arena halt. © Jan Woitas/dpa

Die Partie brauchte eine Weile, um in die Gänge zu kommen. RB war um Spielkontrolle bemüht, fand aber zunächst noch keinen so richtigen Weg durch die Bremer Abwehrkette.

Die erste wirklich gefährliche Annäherung gab es erst nach 20 Minuten - und das auch nur durch einen Standard. David Raum versuchte es aus aussichtsreicher Position mit einem seiner berüchtigten direkten Freistöße. Die Kugel ging aber knapp rechts drüber.

In der Folge näherten sich die Sachsen aber immer weiter an. Von den Norddeutschen kam offensiv quasi gar nix.

So kam die Halbzeit immer näher. RB tat sich schwer. Ouedraogo probierte es mal aus der Distanz, doch Keeper Mio Backhaus parierte stark (32.).

Der frischgebackene deutsche Nationalspieler in den Reihen der Rasenballer war aber definitiv der abschlussfreudigste Mann der Gastgeber. Doch immer wieder stand einer der Akteure in Grün im Weg. So ging es schließlich torlos in die Kabinen.