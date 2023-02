Wolfsburg geknackt, aber reicht das für RB Leipzig auch gegen City? "Es kommen jetzt geile Spiele!"

Wolfsburg - RB Leipzig hat sich am Samstagnachmittag durch einen richtig guten Auftritt beim VfL Wolfsburg mit drei Punkten belohnt. Der 3:0-Erfolg wird Mut machen für das Champions-League-Hinspiel am kommenden Mittwoch daheim gegen Manchester City (21 Uhr/DAZN).

Für einen richtig starken Auftritt beim VfL Wolfsburg haben sich die Leipziger am Samstag zu Recht drei Punkte verdient. © Picture Point / Roger Petzsche

Aber natürlich ist klar: Da wartet ein richtig harter Brocken auf die Elf von Marco Rose (46). Der englische Meister kommt mit viel Wut im Bauch zu den Sachsen, spielte am Samstag gegen Aufsteiger Nottingham Forest nur 1:1 und musste die Tabellenführung abgeben.

Doch die Roten Bullen sollten sowieso nur auf sich schauen. Die über weite Strecken souveräne Leistung gegen die Wölfe, das Comeback von Topscorer Christopher Nkunku (25): Da geht was für die Rasenballer!

"Es tut uns sehr, sehr gut, dass Christo wieder da ist! Das gibt uns wirklich ne Menge und ist wichtig für uns, um am Mittwoch zum Beispiel auf Topniveau dann auch unausrechenbarer zu sein, bestehen zu können", so der Coach nach der Partie beim VfL.

Doch nicht nur die Rückkehr des Franzosen dürfte Hoffnung auf eine Überraschung machen. Nachdem sich das Team zuletzt selbst kritisiert hatte, die letzten Meter nicht zu laufen, warfen sich die Spieler beim Bundesligaspiel in Niedersachsen in jeden Ball. Sah auch Rose so: "Wichtig ist mir, dass heute rüberkommt, dass das ne wirklich ausgesprochen starke Mannschaftsleistung war."