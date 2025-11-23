Wow, läuft das aktuell gut in der Fremde für diesen RB-Leipzig-Star

Marseille/Leipzig - 2024 kam Arthur Vermeeren (20) als vielversprechendes Talent von Atlético Madrid zu RB Leipzig . Innerhalb kürzester Zeit biss sich der Belgier im defensiven Mittelfeld der Sachsen fest. Trotzdem wagte der 20-Jährige im Sommer die Flucht - mit Erfolg.

Arthur Vermeeren (20) hat sich bei Olympique Marseille durchgesetzt und zählt inzwischen als Stammkraft. © CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

Weil bei den Rasenballern auf der Position ein Überangebot besteht und gerade die Rückkehr von Xaver Schlager (28) vermutlich bedeutet hätte, dass Vermeeren öfter auf der Bank hätte sitzen müssen, vereinbarten der U21-Nationalspieler und sein Klub ein Leihgeschäft.

Vor allen Dingen, "weil ein hochtalentierter Spieler in seinem Alter Spielpraxis benötigt", sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer (41) im Sommer.

Letztendlich wurde es der französische Erstligist Olympique Marseille. Ein Deal, der bislang komplett aufgeht.

Gleich bei seinem ersten Einsatz am 12. September (4:0 gegen Lorient) legte der Belgier ein Tor auf. In der Champions League verbuchte er beim 4:0-Erfolg gegen Ajax Amsterdam eine Vorlage.

Trainer Roberto De Zerbi (46) setzt inzwischen voll auf ihn. Am Freitag beim starken 5:1 über OGC Nice durfte der Mittelfeldmann einmal mehr von Beginn an ran. In den neun Pflichtspieleinsätzen zuvor stand er bereits zwei Mal über 90 Minuten auf dem Rasen.