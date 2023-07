Wunschkader im Eimer? Alle wollen plötzlich mehr Geld von RB Leipzig!

Leipzig - "Es bringt nichts, die Nerven zu verlieren", sagte RB Leipzigs Trainer Marco Rose (46) am Montag beim ersten Training des Sommers. Was er meint: Mit einigen Wunschspielern haben die Sachsen bereits eine mündliche Einigung erzielt, doch ihre Klubs pokern um höhere Ablösesummen.

Doch selbst bei Castello Lukeba (20), mit dem sich die Leipziger wohl schon auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt haben, geht es nicht wirklich voran. Olympique Lyon möchte plötzlich auch mehr Geld, obwohl die Sachsen 26 Millionen Euro plus sechs Millionen Euro an Boni geboten hatten. Laut " L‘Equipe " werden nun 30 Millionen Euro inklusive Weiterverkaufsbeteiligung gefordert.

Ähnliches gilt für Verteidiger Lutsharel Geertruida (22) von Feyenoord Rotterdam. Auch hier scheint man sich mit dem Kicker mündlich geeinigt zu haben. 20 Millionen Euro scheinen den Holländern aber zu wenig zu sein. Laut " Bild " stehen wohl 25 Millionen Euro plus Bonuszahlungen im Raum.

Das geht inzwischen seit Wochen so. Besonders krass ist der Fall beim Belgier Lois Openda (23). Schon Anfang Juni war klar, dass die Rasenballer ihn als Nachfolger von Christopher Nkunku (25) auserkoren hatten. Von einer Ablösesumme um die 30 Millionen Euro war die Rede.

Johan Bakayoko (20) von der PSV Eindhoven soll auch auf RB Leipzigs Zettel stehen. Die Sachsen stehen mit dem Interesse aber nicht allein da. © Jeroen Putmans / ANP / AFP

Beim ersten Training am Montag standen gerade einmal neun Profis auf dem Platz. In der kommenden Woche werden es durch die Nationalspieler zwar deutlich mehr. Spätestens im Trainingslager möchten Rose und sein Team auch weitere Neuzugänge begrüßen können, die Zeit brauchen werden, um sich in die Mannschaft zu integrieren.

Die Frage lautet also schon jetzt: Wie viel Geld ist RB Leipzig der Wunschkader wert? Immerhin hat sich Eberl auch schon aktiv nach Alternativen umgeschaut.

Folarin Balogun (22) vom FC Arsenal könnte ein Ersatz für Openda werden, kostet wohl aber auch 40 Millionen Euro.

Auch Angreifer Johan Bakayoko (20) von PSV Eindhoven wäre eine Option. Problem hier: Auch andere große Klubs wie Paris Saint-Germain haben Interesse.

So wird es in den kommenden Wochen wohl weiter ziemlich verzwickt bleiben.