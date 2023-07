RB Leipzigs Eberl in der Transfer-Klemme! Aber eine positive Nachricht gibt es wohl

RB Leipzigs Sportboss Max Eberl (49) möchte eine Reihe neuer Spieler verpflichten. Doch die Preisschilder sind meist absurd hoch. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Denn man wolle keine "Mondpreise" bezahlen, um bestimmte Spieler nach Sachsen zu holen, betonte der 49-Jährige zuletzt.

Allerdings startet ein Teil des Kaders bereits am Montag in die Saisonvorbereitung - und Trainer Marco Rose (46) wünscht sich nach den vielen Abgängen in den kommenden Tagen sicherlich ein paar mehr Spieler am Cottaweg.

Besonders der Fall rund um Lois Openda (23) wird immer absurder. Vermeldete die "LVZ" in der vergangenen Woche noch einen sicheren Wechsel, sieht es inzwischen ganz anders aus. RC Lens habe demnach auch das vierte Angebot über 43,5 Millionen Euro abgelehnt. Ursprünglich hatte der Bundesligist nur vor, 30 Millionen Euro für den Stürmer auszugeben.

Doch die Franzosen wollen das Maximum aus ihrem Torjäger herausholen - und verschrecken die Roten Bullen wohl nun damit.

Jetzt scheint Eberl es auf Folarin Balogun (22) vom FC Arsenal abgesehen zu haben. Wie die "Bild" berichtet, wäre der Angreifer wohl billiger als Openda, würde aber auch ins Beuteschema der Rasenballer passen. Ausgang offen! Denn auch die Engländer fordern wohl mindestens 40 Millionen Euro.