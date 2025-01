Xavi Simons wirbelt wieder für RB Leipzig: "Er wird auch mal wieder Tiefs haben"

Leipzig - Xavi Simons (21) hat beim ersten Testspiel-Einsatz nach seiner Verletzung gleich gewirbelt. RB Leipzig setzt für die zweite Saisonhälfte große Hoffnungen in den Niederländer.

Xavi Simons (21) war nach seiner Bänderverletzung im Sprunggelenk beim 10:0-Testsieg über Banik Most-Sous erstmals wieder im Einsatz. © Picture Point/Roger Petzsche

Hoffnungsträger Xavi Simons zieht in den Strafraum und jagt den Ball gekonnt ins lange Eck, Xavi Simons umkurvt geschickt den Torwart und schiebt ein: Schon bei seinem ersten Auftritt nach der Verletzungspause wirbelte der junge Niederländer wieder und zeigte mit einem Doppelpack, was RB Leipzig 75 Tage lang so schmerzlich vermisst hatte.

Klar, der Gegner war am Montag beim 10:0-Testspiel-Sieg nur der tschechische Drittligist FK Banik Most-Sous. Aber das Comeback Xavis, der nach seiner Sprunggelenksverletzung erstmals wieder eine Halbzeit spielte, macht Mut.

Nach harten Monaten ohne ihn, dem K.-o. in der Champions League und dem möglichen Ende aller Meisterhoffnungen in der Liga soll der 21-Jährige helfen, die Saison doch erfolgreich zu beenden.

"Darauf haben wir lange gewartet und hingefiebert", hatte Trainer Marco Rose (48) schon beim Trainingsstart am 2. Januar gesagt - und gleichzeitig vor zu großem Druck auf Xavi gewarnt: "Wir müssen schauen, dass wir ihn nicht zu schnell in Dinge reinjagen, die vielleicht noch gar nicht funktionieren können."

Er müsse "die Belastung stetig steigern". Und trotzdem könnte der Dribbelkünstler schon beim Liga-Restart am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen Werder Bremen starten.