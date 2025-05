Zurück zu RB Leipzig: Wie geht es für Timo Werner weiter?

London/Leipzig - Tottenham Hotpur steht im Finale der Europa League und trifft am 21. Mai auf Manchester United. Das wird Timo Werner (29) vermutlich nur mäßig interessieren, denn er wurde im Winter aus dem Kader der Londoner geworfen. Wie es weitergeht, ist absolut fraglich.

Timo Werner (29) im RB-Leipzig-Outfit am Cottaweg. Dieses Bild könnte es im Sommer möglicherweise noch einmal (kurzzeitig) geben. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Ende Februar beim 0:1 gegen Manchester City durfte der einstige Deutsche Nationalspieler noch einmal für acht Minuten in der Premier League ran. Seitdem wird er von Trainer Ange Postecoglou (59) überhaupt nicht mehr berücksichtigt.

Zuvor nahm den Sprinter eine Oberschenkelverletzung komplett aus dem Rennen.

Nur logisch, dass sein Leihklub RB Leipzig jetzt schon früh damit rechnen konnte, dass der Angreifer im Sommer an den Cottaweg zurückkehren wird.

Bis 2026 hat Werner noch Vertrag beim Bundesligisten. Sein Gehalt von elf Millionen Euro passt, wie bei Andre Silva (29) auch, schon lange nicht mehr zu seinen Leistungen. Für Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (40) wird es vermutlich ein gutes Stück Arbeit werden, den Stürmer loszuwerden.

Was klappen könnte: Mit seinen 29 Jahren hat Werner eigentlich noch ein paar gute Jahre im Profigeschäft vor sich. Nach der Zeit zum Vergessen in Tottenham, wäre es ein Anreiz, sich noch einmal beweisen zu können. Laut "Bild" ist aber zumindest ein Wechsel zu den New York Red Bulls vom Tisch.