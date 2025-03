Jetzt herrscht Klarheit: Für RB Leipzigs Timo Werner geht es nicht weiter!

Und jetzt? In der Theorie geht es für den Stürmer im Sommer zu den Rasenballern zurück. Und auch wenn bei den Sachsen gerade einiges im Argen liegt und ein Neuanfang nach der Saison angestrebt wird, wird Werner vermutlich schon wegen seines üppigen Gehaltes kein Teil davon sein.

Zu wenig konnte der ehemalige deutsche Nationalspieler auf der Insel überzeugen. In 41 Spielen gelangen dem 28-Jährigen gerade einmal drei Tore und sechs Vorlagen für Tottenham.

Laut dem englischen " Mirror " wird der Premier-League-Klub die Ausstiegsklausel in Höhe von circa zehn Millionen Euro nicht ziehen.

Emil Forsberg (33) scheint bei den New York Red Bulls glücklich zu sein. © Adam Hunger/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Und einen möglichen Abnehmer gibt es schon. Der Weg zu den New York Red Bulls wäre für alle Seiten vermutlich die beste Lösung. Werner würde Spielzeit bekommen und zudem in eines seiner Favoritenländer ziehen.

Die Roten Bullen würden noch etwas Cash kassieren und jegliche Vertragsdetails wären wohl nur Formsache.

Angeblich soll der Stürmer nicht uninteressiert an diesem Wechsel sein. Sein alter Weggefährte Emil Forsberg (33) spielt in New York bereits erfolgreichen Fußball.

Bis es so weit ist, sollte der volle Fokus wohl aber darauf liegen, sich nicht noch einmal schwerer zu verletzen. Sonst könnte Werners Zukunft wohl noch ungewisser sein.