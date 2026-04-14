Freundin von Bundesliga-Star kämpft gegen Leukämie: Klubs suchen gemeinsam Stammzellspender

Freiburg - Wenn Fußball zur Nebensache wird ... Die Freundin von Bundesliga -Star Eren Dinkçi (24) kämpft gegen Leukämie! Daraufhin solidarisieren sich der 1. FC Heidenheim und der SC Freiburg und starten eine große Registrierung für Stammzellspender.

Bundesliga-Star Eren Dinkçi (24, r.) und seine Freundin Cinja durchleben nach Leukämie-Diagnose schwere Stunden. © Screenshot: instagram.com/scfreiburg

Denn möglicherweise benötigt auch Dinkçis Freundin Cinja eine Stammzellspende anderer Menschen. In ihrer eigenen Familie wurde kein passender Spender gefunden.

"Von einem Moment auf den anderen steht alles still und gleichzeitig beginnt ein Weg, den man sich so nie hätte vorstellen können", beschreibt das Paar die schweren Stunden.

Ende Januar bekam Cinja die Diagnose Blutkrebs - unmittelbar in diesem Zeitraum wechselte ihr Freund per Leihe von Freiburg nach Heidenheim.

"Unser Ziel ist es, aus dieser persönlichen Erfahrung etwas weiterzugeben: Aufmerksamkeit zu schaffen und möglichst vielen Menschen eine bessere Chance auf eine lebensrettende Stammzellspende zu ermöglichen", so das Paar.

Denn Cinja ist mit der Diagnose nicht alleine: In Deutschland erhält alle zwölf Minuten ein Mensch diese schlimme Nachricht.

Eine Stammzelltransplantation ist für viele Betroffene oft die letzte Überlebenschance. Deswegen machen jetzt die Liga-Kontrahenten Heidenheim und Freiburg gemeinsame Sache!