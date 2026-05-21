"Ist mir auch neu": Freiburg-Keeper mitten im Europa-Frust von eigenem Nachfolger überrascht

Istanbul (Türkei) - Der große Traum vom Europapokal-Titel ist für den SC Freiburg am Mittwochabend in Istanbul leider geplatzt, doch während der 0:3-Pleite gegen Aston Villa sickerte bereits eine Neuigkeit zur Zukunft der Breisgauer durch. Mitten im Frust des verlorenen Finals erwischte die Nachricht einen betroffenen Kicker dann gleich ziemlich kalt.

Noah Atubolu (23, l.) musste sich am Mittwochabend im EL-Finale geschlagen geben. War es sein letztes Spiel für den SC Freiburg? © Mustafa Alkac/dpa

Wie "Deichstube" und "Bild" übereinstimmend berichten, wechselt Mio Backhaus (22) zur neuen Saison vom SV Werder Bremen nach Südbaden. Der SCF macht den jungen Torwart demnach mit einer Ablöse von 15 Millionen Euro plus etwaige Bonuszahlungen zudem zum klubinternen Rekord-Transfer, der Deal sei praktisch in trockenen Tüchern.

Im Umkehrschluss bedeutet das auch einen Abgang der jetzigen Freiburger Nummer eins Noah Atubolu (23), denn weder dürften die Breisgauer ihre Schatulle für einen Ersatzmann so weit öffnen noch möchte sich Backhaus nach seiner Durchbruch-Saison gleich wieder auf die Bank setzen.

Auf die Frage, ob das EL-Finale gerade im Hinblick auf die neuesten Transfer-News sein letztes Spiel für den Sport-Club gewesen sei, erklärte der 23-Jährige nach Abpfiff am RTL-Mikrofon jedoch überrascht: "Das kann ich so nicht sagen. Die Meldung ist mir auch neu, was ich gerade von Ihnen bekommen habe."

"Ich weiß es nicht, wir haben gerade das Spiel verloren, deswegen kann ich dazu gar nicht viel sagen", fügte Atubolu an.