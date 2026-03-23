Ausgerechnet Matanovic: Ex-St-Pauli-Spieler wird Matchwinner und erlebt besonderen Abend

Hamburg - Im Spiel gegen den FC St. Pauli wurde ausgerechnet Ex-Kiezkicker Igor Matanovic (22) zum Matchwinner. Der Freiburger Stürmer traf gleich zweimal für sein Team und drehte damit die Partie gegen die Kiezkicker (1:2).

Statt sich ausgiebig zu freuen, schickte Ex-Kiezkicker Igor Matanovic (22) aus Respekt gegenüber der St.-Pauli-Fans nur einen Kuss an seine Familie auf der Tribüne. © Christian Charisius/dpa

Für den 25-Jährigen war der Abend am Millerntor gleich doppelt besonders.

Zum einen traf er gleich zweimal und führte damit seine Mannschaft zu den ersten drei Punkten in einer Auswärtspartie seit Jahresbeginn.

Zum anderen kam er für die Begegnung gegen den FC St. Pauli in seine Heimat Hamburg zurück.

"Ich habe mich sehr gefreut, wieder in Hamburg sein zu dürfen. Einfach wieder die Stadt zu sehen. Dass ich wieder am Millerntor war, war ein besonderes Gefühl", erklärte er im Gespräch in der Mixed-Zone nach der Flutlicht-Partie.

Schon vor Anpfiff sei er positiv vonseiten der Fans empfangen worden, "als ich auf den Platz gelaufen bin". Auch, dass die gesamte Mannschaft herzlich in der Spielstätte am Heiligengeistfeld begrüßt worden war, wisse der 22-Jährige "wirklich sehr zu schätzen".

Matanovic hat seine gesamte Jugend bei dem Kiezclub verbracht. 2020 gab er mit dem Verein sein Profi-Debüt in der 2. Bundesliga. Dass ausgerechnet er durch einen Doppelpack St. Pauli den Sieg abknöpfte, rufe gemischte Gefühle hervor.

"Natürlich geht dir viel durch den Kopf, wenn du hier ein Tor schießt."