Ausgerechnet Matanovic: Ex-St-Pauli-Spieler wird Matchwinner und erlebt besonderen Abend
Hamburg - Im Spiel gegen den FC St. Pauli wurde ausgerechnet Ex-Kiezkicker Igor Matanovic (22) zum Matchwinner. Der Freiburger Stürmer traf gleich zweimal für sein Team und drehte damit die Partie gegen die Kiezkicker (1:2).
Für den 25-Jährigen war der Abend am Millerntor gleich doppelt besonders.
Zum einen traf er gleich zweimal und führte damit seine Mannschaft zu den ersten drei Punkten in einer Auswärtspartie seit Jahresbeginn.
Zum anderen kam er für die Begegnung gegen den FC St. Pauli in seine Heimat Hamburg zurück.
"Ich habe mich sehr gefreut, wieder in Hamburg sein zu dürfen. Einfach wieder die Stadt zu sehen. Dass ich wieder am Millerntor war, war ein besonderes Gefühl", erklärte er im Gespräch in der Mixed-Zone nach der Flutlicht-Partie.
Schon vor Anpfiff sei er positiv vonseiten der Fans empfangen worden, "als ich auf den Platz gelaufen bin". Auch, dass die gesamte Mannschaft herzlich in der Spielstätte am Heiligengeistfeld begrüßt worden war, wisse der 22-Jährige "wirklich sehr zu schätzen".
Matanovic hat seine gesamte Jugend bei dem Kiezclub verbracht. 2020 gab er mit dem Verein sein Profi-Debüt in der 2. Bundesliga. Dass ausgerechnet er durch einen Doppelpack St. Pauli den Sieg abknöpfte, rufe gemischte Gefühle hervor.
"Natürlich geht dir viel durch den Kopf, wenn du hier ein Tor schießt."
Nach Doppelpack: Matanovic hält Freude zurück und richtet sich an Familie
Nach seinen beiden Treffern freute sich der gebürtige Hamburger aus Respekt etwas weniger auffällig. Stattdessen richtete er sofort den Blick in Richtung Tribüne, auf der seine Familie ihn unterstützte, betonte er im Gespräch.
Nach den beiden Erfolgserlebnisse in der vergangenen Woche – Viertelfinaleinzug in der Europa League (5:1) und erster Auswärtssieg in 2026 – geht es für den kroatischen Nationalspieler am Montag nach Amerika.
In der anstehenden Länderspielpause warten Kolumbien und Brasilien als Gegner.
SC-Trainer Julian Schuster (40) gönnt seinem Stürmer davor noch eine Mini-Auszeit mit der Familie. Matanovic blieb am Sonntagabend in der Hansestadt und reiste nicht mit seiner Mannschaft zurück in den Breisgau.
"Heute darf ich bei meiner Familie bleiben. Morgen um 10 Uhr geht es dann nach Frankfurt und von Frankfurt nach Orlando", freute sich der ehemaligen St.-Paulianer am Sonntagabend.
Titelfoto: Christian Charisius/dpa