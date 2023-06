Happy 420! Paderborn hat einen neuen Trikotsponsor - mit dem gewissen Etwas

Paderborn - Der SC Paderborn hat einen neuen Trikotsponsor! So weit, so normal - aber das Unternehmen, das die Brust der Paderborner Profis ab der kommenden Saison ziert, ist ein ganz Besonderes.

Das Türkis bleibt, der Hauptsponsor wechselt: Arminia Bielefeld läuft ab der kommenden Saison mit Four 20 Pharma auf der Brust auf. © Friso Gentsch/dpa

Einen Hinweis darauf gibt bereits der Name der Firma: Bei Four 20 Pharma handelt es sich um ein Cannabis-Unternehmen!

Der 20. April, in amerikanischer Schreibweise also 4/20, gilt als weltweiter Marihuana-Tag, was die Firma in ihrem Namen aufgreift.

Four 20 Pharma, das medizinisches Marihuana herstellt, hat seinen Sitz ebenfalls in Paderborn, was für den Fußballklub entscheidend war, wie Geschäftsführer Martin Hornberger (61) mitteilte:

"Es ist sehr erfreulich, dass wir erneut ein starkes regionales Unternehmen für das Trikotsponsoring gewinnen konnten. Four 20 Pharma ist aktuell bereits ein sehr guter Partner, der seine Sichtbarkeit durch die Werbung auf den Trikots unserer Zweitliga-Mannschaft noch einmal deutlich erhöhen wird."

Four-20-Pharma-CEO Thomas Schatton ergänzte: "Durch das Sponsoring bekommen wir deutschlandweit die Möglichkeit, Fachpublikum und Öffentlichkeit über unser Unternehmen zu informieren. Durch umfassende Aufklärung möchten wir die Stigmatisierung der ältesten Heilpflanze der Welt beenden."