Nach Festnahme auf Mallorca: Kwasniok wird beim letzten Paderborn-Spiel fehlen

Lukas Kwasniok (41) wird am letzten Spieltag fehlen. © Friso Gentsch/dpa

Das gab sein Verein, der SC Paderborn, am Freitag bekannt.

Demnach habe Kwasniok die Führung des Klubs gebeten, "seine Aufgaben im Finale der Zweitliga-Saison 2022/2023 auf andere Schultern zu verteilen".

Am Sonntag (15.30 Uhr) trifft der SCP zu Hause auf den 1. FC Nürnberg. Während es für die Ostwestfalen um nichts mehr geht, kämpfen die Bayern gegen den Abstieg.

Vertreten wird der 41-Jährige durch Co-Trainer Frank Kaspari (52).

Auch wenn Kwasniok das kommende Spiel nicht an der Seitenlinie sein wird, so äußerte er den Wunsch, weiterhin Cheftrainer in Paderborn zu bleiben.

Der gebürtige Pole wurde am Dienstag auf Mallorca festgenommen. Laut der spanischen Zeitung "Ultima Hora" soll er eine Frau sexuell genötigt haben. Die Dame habe sich anschließend bei der Rezeption eines Hotels in Cala Rajada gemeldet.