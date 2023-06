Transfer-Hammer kurz vor Abschluss? Max Kruse zum Medizincheck erwartet

Max Kruse (35) meldet sich auf dem Rückflug nach Deutschland aus dem Flugzeug bei seinen Fans. © Screenshot/Instagram/dilara.kruse (Bildmontage)

Laut "Bild" wird Kruse nämlich noch am heutigen Donnerstag zum Medizincheck bei den Ostwestfalen erwartet. Dann wird sich zeigen, ob sich sein selbstauferlegtes Fitness-Programm in den USA gelohnt hat.

Der Offensivkünstler verbrachte die zurückliegenden Wochen nämlich in Übersee, zuerst bei der World Series of Poker in Las Vegas und anschließend bei seinem Sohn in Miami. Nachdem auch seine Frau Dilara nachgereist war, gab es dann noch einen Familienurlaub auf den Bahamas.

Jetzt sind die Kruses also zurück in Deutschland, aber wenn das mit dem Medizincheck am Donnerstag noch klappen soll, dann muss sich der gute Max ganz schön sputen, denn er ist erst vor wenigen Stunden am BER angekommen.

Obendrein musste er dann nach eigener Aussage auch noch eine Stunde auf die Koffer warten, die beim Zwischenstopp "in Frankfurt geblieben" sind.