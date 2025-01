Torhüter-Hammer: Manuel Riemann verlässt VfL Bochum und wechselt in die 2. Bundesliga

Manuel Riemann (36) verlässt den VfL Bochum nach zehn Jahren. © David Inderlied/dpa

Das gab der Bundesligist am Mittwoch bekannt. "Der VfL Bochum 1848 und Manuel Riemann haben das bestehende Vertragsverhältnis in beiderseitigem Einvernehmen beendet. Der 36-jährige Torhüter hat somit die Möglichkeit, sich in der aktuellen Transferperiode einem anderen Verein anzuschließen und wird zum SC Paderborn 07 wechseln", hieß es in der Mitteilung.

Riemann stand zehn Jahre lang zwischen den Pfosten des VfL, am Ende der vergangenen Saison kam es aber zum Zerwürfnis mit dem emotionalen Schnapper.

Kurz vor der Abstiegsrelegation suspendierte der Verein den Torhüter, Riemann klagte nach dem geschafften Klassenerhalt auf Wiedereinstellung.

Da die Aussichten vor Gericht für den VfL nicht gut standen, begnadigten sie Riemann im November. Der 36-Jährige hatte gehofft, tatsächlich wieder im Tor stehen zu können, doch bis jetzt hielt Coach Dieter Hecking (60) an Patrick Drewes (31) als Nummer eins und Timo Horn (31) als Back-up fest. Riemann stand kein einziges Mal mehr im Kader.