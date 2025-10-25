Hertha-Kracher ausverkauft! 25.000 Dynamo-Fans kommen ins Olympiastadion
Berlin/Dresden - Vor solch einer Kulisse haben noch nicht viele in Schwarz-Gelb gespielt. Das nächste Auswärtsspiel bei der Hertha BSC am 1. November ist restlos ausverkauft. Knapp 74.000 Zuschauer werden im Olympiastadion am Start sein.
Schon zehn Minuten nach dem Hertha mit den verbleibenden 10.000 Tickets in den freien Verkauf ging, fiel die Schranke. Danach ging nichts mehr.
Rund 25.000 Dynamo-Fans werden demnach in die Hauptstadt reisen - und das fast genau sechs Jahre nach dem letzten Auftritt in Berlin.
Am 30. Oktober 2019 waren 35.000 Dynamo-Anhänger dabei, als die SGD in der 2. Runde des DFB-Pokals erst im Elfmeterschießen der Hertha unterlag - ein unvergessliches, weil auch friedliches Erlebnis!
Diesmal gingen offiziell 11.400 Tickets an die Gästefans. Um an weitere Karten zu kommen, zeigten sich die Dresdner erfinderisch. Manche wurden sogar kurzzeitig Hertha-Mitglied, um schon vor dem freien Verkauf an eine Karte im Heimbereich zu kommen.
Die Hertha weist aber jetzt schon daraufhin, dass im Heimbereich keine Dynamo-Utensilien gestattet sind. Wer das missachtet, der kommt nicht ins Stadion.
Auch wird darauf hingewiesen, zeitig loszufahren. Die A13 ist vorm Dreieck Spreewald über 15 Kilometer nur einspurig befahrbar, auch danach kommt noch eine Baustelle. In Berlin ist auf der A100 der Abzweig nach Charlottenburg gesperrt. Es wird daher empfohlen, über Leipzig zu fahren - oder mit der Bahn anzureisen.
Titelfoto: imago images/Bernd König