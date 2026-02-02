Fünf ausgeliehen, zwei verliehen: Dynamos neuer Weg zum Erfolg

Dynamo Dresden hat in diesem Winter überwiegend Leihgeschäfte getätigt. Bisher hat sich das ausgezahlt.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Du bist bei mir, aber du gehörst mir nicht. Das ist eine nette Umschreibung für ein Leihgeschäft. Für Dynamo Dresden ist das die neue Strategie: Ausleihen und verleihen. Von den sechs Winter-Neuzugängen gehören fünf anderen Vereinen. Auf der anderen Seite, Jonas Oehmichen (21) und Dominik Kother (25) gehen jetzt weg für fünf Monate - leihweise natürlich.

Ein Bild, das es frühestens Ende Juni wieder geben kann: Jonas Oehmichen (21, r.) mit Trainer Thomas Stamm (42) und kleinen Fans. © Lutz Hentschel "Oehmi" bleibt zumindest ein Schwarz-Gelber, er wechselt bis zum Ende der Saison auf den Tivoli und soll versuchen, die Alemannia in der 3. Liga zu halten. Aachen steht als 15. drei Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz, den Aue innehat. "Jonas hat in der 3. Liga bereits nachgewiesen, welchen Input er auf eine Mannschaft haben kann. Der Sprung in die 2. Bundesliga ist nicht immer leicht, umso wichtiger ist es, dass er in seinem jungen Alter zunächst viel Spielpraxis hat, um seine Fähigkeiten weiter auszubauen", erklärt Sport-Geschäftsführer Sören Gonther (39) die Leihe. "Wir sind überzeugt, dass 'Oehmi' den nächsten Schritt in Aachen gehen kann, um dann gestärkt im Sommer wieder nach Dresden zurückzukehren."

Dominik Kother wird verliehen, Jakob Zickler verlässt die SGD fest

Soll jetzt für Duisburg das Netz wackeln lassen: Dominik Kother (25). © Lutz Hentschel Gleiches gilt für Kother, er wechselt nach Duisburg mit dem MSV-Auftrag, sein Kunststück der letzten beiden Jahre zu wiederholen. Mit Regensburg und Dresden stieg er in die 2. Liga auf. Aufsteiger Duisburg ist derzeit Dritter, einen Punkt hinter dem Zweiten Verl. Bei den Zebras trifft er auf Aljaz Casar (25), der Anfang Januar fest an die Wedau wechselte. Mit Paul Lehmann (21), der seit Sommer beim SC Verl spielt, und Marlon Faß (19, Stuttgarter Kickers) hat Dynamo nun vier Jungs auf Leih-Wanderschaft geschickt. Einen richtigen Abgang vermeldete Dynamo in den letzten Minuten des Deadline-Days ebenfalls noch: Jakob Zickler (19) wechselt zur U23 von Borussia Mönchengladbach in die Regionalliga West. "Jakob hatte in den zurückliegenden Monaten immer wieder Rückschläge durch Verletzungen und konnte aufgrund dessen nur schwer den großen Konkurrenzkampf in unserer Mannschaft annehmen", begründet Gonther den Abgang.