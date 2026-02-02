Es geht in die 3. Liga! Zwei Dynamo-Abgänge am Deadline Day fix
Dresden - Bei Dynamo Dresden geht es am Deadline Day heiß her: Kurz nach dem Abgang von Dominik Kother zum MSV Duisburg hat die SGD auch die Leihe von Jonas Oehmichen (20) bekannt gegeben. Auch das Eigengewächs zieht es in die 3. Liga: Er wechselt zu Alemannia Aachen.
"Nach den Gesprächen mit Dominik stand schnell fest, dass er nach einer neuen Herausforderung strebt. Wir sind froh, dass wir auf der Zielgeraden noch eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung finden konnten und er leihweise für einen ambitionierten Drittligisten auflaufen kann. Für diese Zeit wünschen wir ihm alles erdenklich Gute", sagte Sportchef Sören Gonther (39) über die Leihe von Kother bis zum Saisonende.
Kother war vor einem Jahr von Jahn Regensburg zur SGD gewechselt und hatte auf Anhieb eine entscheidende Rolle beim Aufstieg in die 2. Bundesliga gespielt, dort allerdings nicht mehr die gewünschten Einsatzzeiten bekommen.
Entsprechend war er bereits im Trainingslager mit einem Wechselwunsch auf die Verantwortlichen bei der SGD zugekommen, mehrere Verbindungen unter anderem in die österreichische Bundesliga hatten sich dann allerdings zerschlagen.
Zuletzt hatte Kother nur noch bei der U21 mittrainiert, in Duisburg nimmt er jetzt einen neuen Anlauf.
Auch Jonas Oehmichen verlässt Dynamo Dresden bis zum Saisonende
Etwas anderes gelagert ist der Fall bei Oehmichen, der bei Alemannia Aachen die nötige Spielpraxis sammeln soll.
"Jonas hat in der 3. Liga bereits nachgewiesen, welchen Input er auf eine Mannschaft haben kann. Der Sprung in die 2. Bundesliga ist nicht immer leicht, umso wichtiger ist es, dass er in seinem jungen Alter zunächst viel Spielpraxis hat, um seine Fähigkeiten weiter auszubauen", erklärte Gonther.
"Wir sind überzeugt, dass Oehmi den nächsten Schritt in Aachen gehen kann, um dann gestärkt im Sommer wieder nach Dresden zurückzukehren."
Zuvor hatte Dynamo Dresden im Winter-Transferfenster zwar sechs Spieler verpflichtet, aber nur einen Abgang zu verzeichnen - Aljaz Casar (25), dem Kother nun zum MSV Duisburg folgt. Trotz des Abgangs im Doppelpack könnten aber heute noch weitere Deals folgen.
Erstmeldung von 16.05 Uhr, aktualisiert um 16.40 Uhr.
