Dynamo mit Glück und Pech: Diese Fehlentscheidungen traf der Schiedsrichter gegen 1860

Dresden - Nach dem überzeugenden 5:2-Erfolg von Dynamo Dresden gegen 1860 München im Kühlschrank Rudolf-Harbig-Stadion waren die Herzen der Gastgeber ganz warm. Angesichts einer mächtig starken Performance der SGD rückten möglicherweise strittige Entscheidungen des Schiedsrichters dieses Mal nicht in den Vordergrund.

Niklas Hauptmann (28, l.) hatte Glück, dass er nicht vom Platz flog. © Lutz Hentschel

Dennoch gab es sie. Wie jede Woche hat auch dieses Mal Ex-FIFA-Referee Babak Rafati (54) die heikelsten Szenen des Spiels für Liga3Online bewertet. Am Ende heißt es für Dynamo: Einmal Glück und einmal Pech gehabt.

So kann sich Niklas Hauptmann (27) freuen, dass er beim Ost-Kracher am kommenden Samstag bei Hansa Rostock auf dem Rasen stehen wird. Der Mittelfeldmann hatte in der 11. Minute des Spiels beim Stand von 1:1 Fabian Guttau mit dem Rücken gestoppt und somit einen Angriff als letzter Mann unterbunden.

Laut Rafati hätte es hier sogar glatt Rot für Hauptmann geben müssen, Schiedsrichter Nicolas Winter ließ die Szene aber gänzlich weiterlaufen.

"Das ist keine Frage von 'Der kann sich nicht in Luft auflösen', vielmehr liegt ein bewusstes Stoppen des Gegenspielers vor, sodass es sich um ein Foulspiel handelt. Somit hätte es einen Freistoß geben müssen. Zudem wäre Guttau durch und hätte eine klare Torchance, sodass eine Notbremse vorliegt und Hauptmann deshalb die Rote Karte hätte sehen müssen", urteilt Rafati.