29.04.2026 17:18 Verbotszone und Hochrisiko-Alarm: Das gilt beim Dynamo-Heimspiel für Fans

Die bevorstehende Partie zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FCK wurde als Hochrisikospiel eingestuft, was ein erhöhtes Sicherheitsaufkommen nach sich zieht.

Von Ivan Simovic

Dresden - Aufgepasst! Das kommende Zweitliga-Duell zwischen Dynamo und dem 1. FC Kaiserslautern am Samstag gilt als Hochrisikospiel, entsprechend schärfer fallen die Maßnahmen aus.

Rund um das bevorstehende Heimspiel der Dynamos gegen den 1. FCK gelten verschärfte Auflagen. Für die Fans geht das mit einem spürbar erhöhten Sicherheitsaufkommen einher. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa Die Stadt Dresden hat dazu eine "Allgemeinverfügung zur Gewährleistung der Sicherheit" erlassen und ein Verbot fürs Mitführen von bestimmten Gegenständen verhängt. Die dafür eingerichtete Sperrzone rund ums Rudolf-Harbig-Stadion reicht dabei vom Lennéplatz über Park- und Zinzendorfstraße zur Lingnerallee, führt entlang der Grunaer Straße bis zum Straßburger Platz und endet wieder am Ausgangspunkt. Zwischen 10 und 16 Uhr dürfen dann etwa Schutzausrüstung sowie Maskierungsutensilien nicht mit sich getragen werden.

Alle verbotenen Gegenstände und Kleidungsstücke im Überblick

Pyrotechnik Messer Arbeits- und Protektorenhandschuhe / durchstichhemmende Handschuhe Schutzwesten Protektoren Boxermundschutz / Gebissschutz Helme Schutzwesten Sturmhauben Masken (ausgenommen medizinische Masken) Einwegoveralls Schlauchschals Kapuzenjacke / Kapuze mit integrierter Brille

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Für den Bereich rund um das Rudolf-Harbig-Stadion wurde eine Verbotszone festgelegt. © TAG24

Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen im Rudolf-Harbig-Stadion