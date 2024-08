Aue gegen Dynamo live: SGD versucht mit einem Vierfach-Wechsel neue Impuls zu setzen

Fortsetzung des Artikels laden

18.43 Uhr: Thomas Brendel sagt vor dem Spiel: "Wir werden nächste Woche noch was machen"

Dynamos Sportdirektor Thomas Brendel sagt vor der Partie bei MagentaSport in Sachen Transfers: "Der Abschied von Tom Zimmerschied hat eine Position freigemacht. Wir wollen uns offensiv umschauen, mit Ruhe und Geduld und am Ende die richtigen Entscheidungen treffen. Wir werden nächste Woche noch was machen!" Er sagt auch: "Wenn wir annähernd die Leistung von Düsseldorf bringen, mache ich mir keine Sorgen."

18.35 Uhr: Das Erzgebirgsstadion füllt sich langsam, die Stimmung ist schon richtig gut

Das Erzgebirgsstadion füllt sich langsam, die Stimmung ist schon richtig gut. Während die Auer Fans entspannt im Schatten stehen, bruzeln die Dynamo-Anhänger in der prallen Sonne.

18.31 Uhr: Der Dynamo-Bus steht von der Polizei bewacht in der Garage am Stadion

Diesen Service gibt es nur in Aue: Der Bus von Dynamo Dresden steht in einer Garage direkt am Stadion auf dem Gelände. Bewacht wird das Gefährt zudem von der Polizei.

Der Bus von Dynamo steht in einer Garage auf dem Auer Gelände, direkt am Stadion. © privat

18.23 Uhr: Dynamo Dresden betritt zuerst den Rasen, kurz danach folgt das Team aus Aue

Um 18.23 Uhr haben die Spieler von Dynamo Dresden den Rasen als Erstes betreten. Gleich danach folgten die Veilchen in ihrem Wohnzimmer. Die Fans begrüßten sie im Stehen und skandierten "Wismut Aue".

18.05 Uhr: Die Aufstellungen sind da! So gehen Aue und Dynamo ins Sachsenderby

Die Aufstellungen sind soeben eingetrudelt. Es gibt keine Überraschungen. Aue spielt mit der gleichen Elf wie bisher, Pavel Dotchev bleibt bei seiner Mentalität "never change a winning team" in der Liga. Auch Thomas Stamm ändert im Vergleich zum erfolgreichen DFB-Pokalspiel gegen Fortuna Düsseldorf nichts.

Die Aufstellungen für das Sachsenderby. © Bildmontage: privat, Picture Point/S. Sonntag, Lutz Hentschel

17.50 Uhr: Team von Dynamo Dresden kommt spät am Stadion an

Mit recht großer Verspätung ist das Team von Dynamo Dresden am Stadion angekommen. Was der Grund für die Verzögerung war, ist unklar. Dennoch verließen die Spieler mit konzentriertem, aber auch entspanntem Blick den Bus.

Die Spieler von Dynamo kamen verspätet am Stadion an. © privat

17.26 Uhr: Die Auer Mannschaft ist da

Die Mannschaft vom Gastgeber aus Aue ist bereits im Stadion angekommen. Als nächstes werden die Dynamo-Spieler erwartet.

Die Mannschaft aus Aue ist bereits angekommen. Hier Marvin Stefaniak. © privat

17.15 Uhr: Den höchsten Sieg nach der Wende feierte Dynamo Dresden

Den höchsten Sieg nach der Wende feierte Dynamo Dresden am 3. Dezember 2017 mit einem 4:0-Heimerfolg. Die Tore schossen damals Lucas Röser, Rico Benatelli, Florian Ballas und Erich Berko. Es war zudem ein emotionales Spiel in Dresden, da der langjährige Capo des K-Blocks Stefan "Lehmi" Lehmann offiziell verabschiedet wurde. Damals wie am heutigen Freitag mit dabei waren Niklas Hauptmann, Philip Heise (Dynamo), Martin Männel und Mirnes Pepic (Aue)

Rico Benatelli war damals einer der Torschützen. © Imago / Dennis Hetzschold

16.56 Uhr: Die Ruhe vor dem Sturm im Erzgebirgsstadion

Im Erzgebirgsstadion herrscht die Ruhe vor dem Sturm. In wenigen Minuten öffnen die Stadiontore, dann wird sich das Rund schnell füllen.

Die Ruhe vor dem Sturm im Erzgebirgsstadion. © privat

16.38 Uhr: Die Personallage bei Erzgebirge Aue und Dynamo Dresden

Noch rund zweieinhalb Stunden bis zum Anpfiff, Zeit für einen Blick aufs Personal. Der Gastgeber aus dem Erzgebirge muss weiterhin auf die Langzeitverletzten Niko Vukancic (Außenbandriss Knie) und Can Özkan (Kreuzbandriss) verzichten, dafür konnte Linus Rosenlöcher nach seiner Sprunggelenksverletzung diese Woche wieder mit der Mannschaft trainieren und dürfte auf der Bank sitzen. Außerdem kann Pavel Dotchev gegen Dresden noch auf einen Neuankömmling zurückgreifen. Unter der Woche holten die Veilchen den defensiven Mittelfeldspieler Ali Loune leihweise vom 1. FC Nürnberg ins Lößnitztal. Feiert der 22-Jährige im Derby gleich sein Debüt?

Auf der Gegenseite kann Thomas Stamm fast aus den Vollen schöpfen, nur Tom Berger (Knochenriss) fehlt weiterhin verletzt. Kyu-hyun Park trainiert derweil wieder, ist mit Rückstand aber wohl noch keine Option in Aue.

Linus Rosenlöcher (vorn) steht Pavel Dotchev zum Derby wieder zur Verfügung. © PICTURE POINT / S. Sonntag

16.16 Uhr: Thomas Stamm feiert heute Abend seine Sachsenderby-Premiere!

Während Gegenüber Pavel Dotchev schon ein alter Derby-Hase (elf Partien) ist, kommt der neue Dynamo-Trainer Thomas Stamm ab 19 Uhr erstmals in den Genuss. Seine Bilanz gegen die Veilchen möchte er im ersten Duell mit zusätzlicher Brisanz dabei bestimmt aufhübschen, denn noch konnte er als Coach gegen die Veilchen gar nicht gewinnen. Mit der zweiten Mannschaft des SC Freiburg trat er bislang viermal gegen den FCE an. In der Saison 2022/23 sprangen immerhin noch zwei Unentschieden (0:0, 1:1) heraus, im vergangenen Jahr kassierte der Schweizer mit seinen Mannen aber zwei Pleiten (0:1, 1:2). Trotzdem freut sich der 41-Jährige auf seine Derby-Premiere, wie er auf der Pressekonferenz vor dem Match klarstellte.

Thomas Stamm erlebt am Freitagabend sein erstes Sachsenderby. © Lutz Hentschel

15.51 Uhr: Stau auf dem Weg von Dresden nach Aue

Am Autobahnkreuz Chemnitz bei der Überfahrt von der A4 auf die A72 müssen die mitreisenden Anhänger etwas mehr Zeit einplanen. Dort staut es sich im Moment wegen eines defekten Lkw auf dem Standstreifen, während zahlreiche Polizeiwagen mit Blaulicht durchfahren.

Die Polizei ist auf der Strecke zwischen Dresden und Chemnitz im Einsatz. © privat

15.40 Uhr: Pavel Dotchev trat nach einer Dynamo-Klatsche bereits zurück

Rund achteinhalb Jahre ist es schon her, dass FCE-Coach Pavel Dotchev im Erzgebirgsstadion gegen den großen Rivalen einen rabenschwarzen Tag erlebte. 1:4 verlor das Schlusslicht der 2. Bundesliga damals am 22. Spieltag gegen die SGD mit Coach Uwe Neuhaus, anschließend nahm der Veilchen-Trainer aus freien Stücken seinen Hut und wurde von Domenico Tedesco beerb - der tatsächlich noch den Klassenerhalt schaffte. Die Tore für die seinerzeit im Aufstiegsrennen mitlaufenden Dynamos erzielten damals übrigens Jannik Müller, Niklas Kreuzer und ein gewisser Stefan Kutschke, der sogar einen Doppelpack schnürte und noch eine Vorlage verteilte. Für die Veilchen sorgte Dima Nazarov noch für etwas Ergebniskosmetik.

In seiner dritten Amtszeit als Aue-Trainer sitzt Pavel Dotchev fest im Sattel. Daran dürfte auch eine Niederlage gegen den Erzrivalen nichts ändern. © Picture Point / Gabor Krieg

15.09 Uhr: So viele Polizisten sind heute im Einsatz

Das brisante Sachsenderby gilt als Hochrisikospiel, deshalb bereiten sich die Beamten um das Erzgebirgsstadion auf einen Großeinsatz vor. Laut Sprecherin Jana Ulbricht wird die Polizeidirektion Chemnitz erneut in etwa so viele Einsatzkräfte aufbieten, wie beim letzten Duell in Aue im Februar. Damals sorgten 475 Beamte für Sicherheit. Hinzukamen 190 Beamte der Bundespolizei, die dieses Mal aber nur in geringer Anzahl vertreten sein wird, wie ein Sprecher gegenüber TAG24 erklärte. Am Nachmittag waren lediglich zwei Einsatzkräfte für die Betreuung der Fan-Anreisen abgestellt. Ein besonderes Augenmerk dürfte auf den 300 "problematischen Fans" liegen, die erwartet werden.

Insgesamt werden heute Abend in Aue knapp 500 Beamte im Einsatz sein. © Picture Point / Gabor Krieg

14.40 Uhr: Diese Spieler tauschten Dynamo Dresden und Ergebirge Aue untereinander aus

Wechsel unter Erzrivalen sind im Fußball eigentlich nicht gern gesehen, kommen aber trotzdem immer wieder vor. So auch bei der SGD und den Veilchen. Mit Marvin Stefaniak kickte ein FCE-Leistungsträger insgesamt rund sieben jahre an der Elbe, auf der anderen Seite verbrachte Christoph Daferner 2019/20 eine Leihsaison im Erzgebirge. Von einem Transferkrieg der beiden Ostklubs kann in den vergangenen Jahren aber keine Rede sein. Zwar sollen die Schwarz-Gelben diesen Sommer sowohl an Tim Danhof als auch Marco Schikora dran gewesen sein, das Duo zog es dann aber zu 1860 München bzw. zum SV Sandhausen. Den direkten Weg von Dresden nach Aue oder umgekehrt gingen in jüngster Zeit sowieso nur Jugendspieler, der letzte Transfer eines gestandenen Profis war der von Florian Ballas, den es im Sommer 2020 von der Sportgemeinschaft in den Schacht zog.

Christoph Daferner sollte 2019/20 im Erzgebirge Spielpraxis sammeln, erzielte in 22 Partien aber nur ein Tor. Mittlerweile stürmt er für den Erzrivalen aus Dresden. © Picture Point/ Sven Sonntag

14 Uhr: Angespannte Verkehrslage auf der A4 rund um Dresden

Dynamo-Fans sollten ihre Anreise, wenn sie per Auto stattfindet, gut planen. Aktuell ist die Verkehrslage rund um Dresden angespannt. Auf der A4 Dresden in Richtung Chemnitz gibt es mindestens sieben Kilometer Stau, der ADAC gibt einen Zeitverlust von 30 Minuten an. Zudem steht zwischen Berbersdorf und Hainichen ein defekter Lkw. Das Rad muss gewechselt werden, der rechte Fahrstreifen ist gesperrt. Auch auf den Umgehungsstraßen der A4 rund um Dresden bei Kesselsdorf und Wilsdruff kommt es zu erhöhtem Verkehrsaufkommen.

Auf der A4 herrscht gegen 14 Uhr Stau (Symbolbild). © Eric Münch

13.35 Uhr: Die Tendenz der beiden Teams vor dem Sachsenderby

Aue hat saisonübergreifend die letzten sechs Heimspiele alle gewonnen (davon vier mit 2:1). Die letzte Niederlage gab es am 2. März gegen Münster (2:3). Dynamo wiederum ist seit vier Auswärtsspielen ohne Pleite - zwei Siege (je 2:1) und zwei Remis (je 1:1). Die letzte Niederlage gab es am 30. März - in Münster (0:1).