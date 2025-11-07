Nach Freudentaumel im Tal der Tränen: Dynamo und Eislöwen mit gleichem Schicksal

Wie sich die Situationen doch gleichen: Im Frühjahr war Aufstiegseuphorie in Dresden. Wenige Monate später sind Dynamo und die Eislöwen in der Krise.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Wie sich die Situationen doch gleichen: Im Frühjahr war Aufstiegseuphorie. Ganz Dresden bebte zweimal zu den jeweiligen Feiern. Wenige Monate später haben Dynamo und die Eislöwen jeweils sieben Punkte, stehen auf einem Abstiegsplatz. Die Trainer Thomas Stamm (42) und Niklas Sundblad (52) werden kritisiert, wackeln gar. Aber sind sie die Schuldigen? Eher nicht!

11. Mai: 30.000 Fans feierten am Terrassenufer den Aufstieg der Dynamos. Die Euphorie ist lange weg. © Lutz Hentschel Der Fluch der guten Taten: Steigst auf, versetzt eine Stadt in einen Freudentaumel, entfachst eine unglaubliche Euphorie, Stadion und Eishalle sind nahezu bei jedem Heimspiel ausverkauft. Aber irgendwo schlichen sich in der Kaderzusammenstellung gravierende Fehler ein - zumindest bei Dynamo. Bei den Eislöwen waren allerdings zum Zeitpunkt des Aufstiegs die besten Spieler bereits vom Markt, denn in der DEL beginnen die Planungen bei den Clubs schon im Herbst des Vorjahres. Dynamo Dresden Dynamo-Dresden-Blog: SGD testet gegen Ost-Rivalen Nach den beiden Fehlstarts wackeln nun die Trainer, die schwächsten Glieder der Kette. Die Mechanismen des Geschäfts.

30. April: Auch die Eislöwen mobilisierten Massen bei ihrer Meisterfeier auf dem Neumarkt. © Lutz Hentschel

Die Trainer sind nicht das Problem, die Kaderqualität reicht nicht

Sieben Punkte, seit zehn Wochen nicht mehr gewonnen: Die Stimmung bei Dynamo-Coach Thomas Stamm (42) war schon besser. © Robert Michael/dpa Beide Vereine täten aber gut daran, diesen nicht zu folgen. Die zwei Clubs finden keine besseren Übungsleiter, das ist Fakt. Sie müssen mit dem arbeiten, was die Kader hergeben. Die sportliche Qualität reicht derzeit nicht für die jeweiligen Spielklassen, so ehrlich müssen sich die Verantwortlichen das eingestehen. Dort muss geschaut werden. Und wenn man da rein bei Dynamo bleibt: Sportgeschäftsführer Thomas Brendel (49) trägt bei den Neuverpflichtungen eine große Mitschuld, er steht auch zumindest bei den Fans deutlich mehr in der Kritik. Dynamo Dresden Darum hätte es laut Dynamo-Coach Stamm keinen Treueschwur gebraucht Dass sie im Sommer nicht das bekommen haben, was sie wollten, das haben Brendel und Stamm bereits mehrfach erklärt. Stamm erklärte zuletzt immer und immer wieder, die Mannschaft durch fleißige Arbeit und intensives Training besser machen zu können. Dass dies (noch) nicht zu erkennen ist, muss nicht seine Schuld sein.

Thomas Stamm kennt die Mechanismen des Geschäfts