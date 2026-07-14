14.07.2026 09:00 Dynamo-Boss Gonther verrät weitere Transferpläne und formuliert das Saisonziel

Dynamo Dresdens Sportgeschäftsführer Sören Gonther hat erklärt, dass noch weitere Transfers folgen sollen und der Klassenerhalt das oberste Ziel sei.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Zehn Neue (inklusive der drei vorherigen Leihspieler) sind schon da. Weitere werden folgen. "Ich habe ja kein Geheimnis daraus gemacht, dass wir noch zwei Innenverteidiger suchen und zwei Spieler für den Flügel. Ein Innenverteidiger ist da, die anderen Positionen sind noch offen", sagt Dynamos Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39). Alles Investitionen in die Zukunft.

Sören Gonther will von größeren Zielen als dem Klassenerhalt nichts wissen