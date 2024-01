Bergfest im Dynamo-Camp! Freizeit mit Golf und Beine hochlegen

Belek (Türkei) - Bergfest am heutigen Sonntag: Vier Nächte sind um, vier stehen noch an. Die Profis von Dynamo dürfen am Nachmittag wenige Stunden Freizeit genießen. Die einen machen das sportlich, andere ruhen lieber. Wichtig für Trainer Markus Anfang (49) ist es, dass die Jungs mal runterkommen und Kraft tanken können.

Chillen am Pool: Die Dynamo-Profis um Tom Berger (22) haben am Sonntag-Nachmittag frei. © Lutz Hentschel

Fünf Einheiten und das Testspiel gegen den 1. FC Magdeburg (2:2) haben die Spieler bis heute in den Beinen. Genau dasselbe Programm steht ihnen ab Montag noch einmal bevor. Die zweite Partie im Camp am Mittwoch gegen den 1. FC Kaiserslautern bildet gleichzeitig den Abschluss der Tage in Belek.



"Regeneration ist ganz wichtig. Wenn du intensiv arbeitest, musst du auch schauen, dass die Jungs eine gewisse Frische haben. Es bringt dir nichts, wenn du sie permanent in Situationen reinbringst, in denen sie die Frische nicht haben. Dann wird es irgendwann in der Umsetzung sehr schwierig, dann hast du die Qualität nicht mehr", begründet Anfang den freien Tag:

"Wir starten am Montag wieder, arbeiten auf das nächste Spiel hin, werden neue Bausteine setzen."

Niklas Hauptmann (27) freut sich auf die ruhigen Stunden "nach den intensiven Einheiten, aber es macht Spaß. Bisher klappt alles", wie er sagt. Wird er sich heute sportlich betätigen? "Von meiner Seite aus ganz weit weg von Sport", lacht er.

"Ich muss schauen, dass ich gut regeneriere. Golf ist ganz cool, wird aber nicht meine Tätigkeit sein. Ich werde mich behandeln lassen, alles andere muss ich schauen."