"Besondere" Rückkehr an alte Wirkungsstätte: Dynamos Sapina genau rechtzeitig wieder fit

Dresden - Erstmals seit seiner Verletzung vom 19. Januar stand Vinko Sapina (29) wieder in Dynamos Startelf - gerade noch pünktlich vor seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte nach Essen. Nach der Nullnummer gegen Borussia Dortmund II sprach der Mittelfeldspieler mit den Medienvertretern über zwei verlorene Punkte sowie das Spiel bei RWE.

Logisch, dass Vinko Sapina (29, r.) auch bei seiner Rückkehr nach Essen jubeln will. © Lutz Hentschel

Herr Sapina, wie hat sich das Comeback in der Startelf angefühlt?

Sapina: "Für mich persönlich schön. Ich habe lange darauf hingearbeitet, lange Zeit in der Reha verbracht. Von Anfang an ist immer was anderes. Ich wollte gut reinkommen, der Mannschaft mit meiner Art und Weise helfen. Ich denke, das ist mir über den Großteil der Zeit gelungen. Aber ich bin ein bisschen verärgert, dass wir nicht drei Punkte mitgenommen haben."

Warum hat das nicht geklappt?

Sapina: "Ich glaube, das ist offensichtlich. Wir waren gerade in der ersten Halbzeit krass überlegen, haben extrem viele Torchancen rausgespielt. Leider ging der Ball nicht rein."

Reicht die Kraft für einen weiteren Startelf-Einsatz binnen vier Tagen?

Sapina: "Das wird sich an den Tagen dazwischen zeigen. Ich lasse es auf mich zukommen. Jetzt ist es wichtig zu regenerieren - für alle. Auch die Jungs, die nicht verletzt waren, müssen das. Weil zwei Spiele in vier Tagen ist natürlich hart."