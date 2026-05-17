17.05.2026 17:52 Traum-Abschluss für Dynamo! Karriere von Stefan Kutschke endet mit dem Klassenerhalt

Dynamo Dresden feiert im Saisonfinale der 2. Bundesliga einen 2:1-Sieg gegen Holstein Kiel und schenkt Stefan Kutschke damit zum Abschied den Klassenerhalt.

Von Tina Hofmann

Dresden - Geschafft! Dynamo Dresden feiert im Saisonfinale der 2. Bundesliga einen 2:1-Sieg gegen Holstein Kiel und schenkt Stefan Kutschke damit zum Abschied den Klassenerhalt.

Ergebnisse: Dynamo Dresden - Holstein Kiel 2:1 Greuther Fürth - Fortuna Düsseldorf 3:0 FC Schalke 04 - Eintracht Braunschweig 1:0 Arminia Bielefeld - Hertha BSC 6:1 1. FC Magdeburg - 1. FC Kaiserslautern 0:1 Wir berichten für Euch im Liveticker.

Ralf Minge (r.) darf natürlich auch nicht fehlen, wenn Dynamo den Klassenerhalt feiert. © TAG24/Tina Hofmann

17.42 Uhr: Auch Vereinslegende Ralf Minge ist übrigens mit von der Partie und steht inzwischen auf dem Rasen.

Große Emotionen! Stefan Kutschke sagt Tschüss. © TAG24/Tina Hofmann

17.39 Uhr: Und der Moment, auf den viele gewartet haben - Stefan Kutschke wird verabschiedet!

17.38 Uhr: Anschließend sind Claudio Kammerknecht und Jan-Hendrik Marx an der Reihe.

17.38 Uhr: Den Anfang macht Konni Faber, gefolgt von Jason Ceka, Julian Pauli, Robert Wagner, Ben Bobzien, Jonas Sterner sowie Thomas Keller.

Jonas Sterner wird unter tosendem Applaus verabschiedet. © TAG24/Tina Hofmann

17.36 Uhr: "Nicht dem Verein zu gehören, und trotzdem sein letztes Hemd für den Verein zu geben, das zeigt Charakter", leitet der Sport-Geschäftsführer dann den Abschied der sieben Leihspieler ein.

17.35 Uhr: Als Erstes richtet Sören Gonther das Wort an die Fans: "Ein überragendes Gefühl, hier zu stehen und sagen zu können, dass wir nächstes Jahr wieder 2. Bundesliga spielen. Riesenkompliment an alle, wie geschlossen wir diese Mission angegangen sind und uns heute belohnt haben."

17.32 Uhr: Kurz darauf kehrt Kutschke zurück, während sich Sören Gonther, Stephan Zimmermann und Ronny Rehn für die Verabschiedung der Spieler bereitmachen.

17.29 Uhr: Auch die Dyanmos, die heute nicht im Kader standen, versammeln sich jetzt auf dem Rasen. Hauptmann und Bünning herzen Kutschke innig, der daraufhin kurz in die Katakomben verschwindet.

17.27 Uhr: Sofort rennen alle Spieler zu Kutschke und umarmen den Leader, selbst die gegnerischen Profis sowie Kiel-Trainer Tim Walter schließen sich an.

Geschafft! Karriere von Stefan Kutschke endet mit dem Klassenerhalt für Dynamo Dresden

Abpfiff: Schluss! Aus! Vorbei! Dynamo Dresden gewinnt 2:1 gegen Kiel und feiert den Klassenerhalt.

90. Minute +1: Harres langt noch einmal hin und legt Faber, dafür sieht er die Gelbe Karte.

90. Minute: Zwei Minuten gibt es noch obendrauf.

88. Minute: Thomas Stamm wechselt noch einmal. Christoph Daferner kommt, dafür geht Kofi Amoako. Womöglich war es auch sein letzter Auftritt für die SGD, der HSV ist bekanntlich sehr interessiert.

86. Minute: Harres kommt gegen Keller deutlich zu spät, anschließend bekommen sich beide kurz in die Haare. Doch Momente später gibt es den Handschlag.

84. Minute: Das Tor hatte sich nicht unbedingt abgezeichnet, aufgrund der Spielstände auf den anderen Plätzen könnte sich Dynamo für den Klassenerhalt aktuell aber sogar eine Niederlage erlauben.

Phil Harres trifft zum Anschluss für Holstein Kiel

81. Minute: TOR für die Störche, ausgerechnet Ex-Dynamo Phil Harres gelingt der Anschluss! Nach einer Ecke von links bekommt Dresden die Kugel nicht weg und der KSV-Knipser jagt das Leder ansatzlos aus der Drehung links oben ins Netz.

79. Minute: 30.664 Zuschauer erleben die große Party im natürlich ausverkauften RHS heute übrigens live mit.

77. Minute: Das Sportliche rückt hier so langsam in den Hintergrund, auch weil die KSV aktuell keine große Gegenwehr mehr leistet. Stattdessen konzentrieren sich die Fans im Dynamo-Wohnzimmer schon voll und ganz auf Kutschke, der mit Sprechchören geehrt wird.

Stefan Kutschke betritt das Dynamo-Parkett für seinen letzten Tanz. © Robert Michael/dpa

Das ganze Stadion steht! Stefan Kutschke feiert Abschied von Dynamo Dresden

74. Minute: Jetzt ist es soweit! Um 17.06 Uhr betritt Stefan Kutschke ein letztes Mal im schwarz-gelben Trikot den Rasen. Gänsehaut im RHS, das ganze Stadion steht und tobt. Vermeij macht Platz für den Kapitän.

72. Minute: Auf den Rängen im RHS ertönen schon Stefan-Kutschke-Sprechchöre, der Kapitän macht sich draußen derweil für seinen Abschied bereit.

68. Minute: Wechsel bei Dynamo - Jakob Lemmer und Konrad Faber dürfen ran, Alexander Rossipal und Jason Ceka haben Feierabend.

62. Minute: Der Tabellenkeller ist völlig irre. Düsseldorf, Fürth und Braunschweig haben jeweils 37 Punkte, die trennen jeweils nur ein Tor, wobei die Fortuna jetzt direkt abgestiegen wäre, Fürth in der Relegation und Braunschweig auf Platz 15 gerettet.

60. Minute: Dynamo ist jetzt wieder besser im Spiel und lässt hier keine Zweifel dran, dass das dritte Tor her soll. Erst lenkt Kiel-Keeper Weiner eine scharfe Hereingabe von Rossipal gerade so zur Ecke, diese tritt der Dresdner dann selbst, Keller lenkt die Kugel knapp neben den Kasten.

56. Minute: Während hier gute Stimmung herrscht, ist auf den anderen Plätzen Hitchcock angesagt. Bielefeld führt mittlerweile 2:1 gegen Hertha BSC, und wäre jetzt wieder drin, dafür wäre jetzt Düsseldorf aufgrund eines Tores abgestiegen, Fürth in der Relegation.

52. Minute: Kiel geht jetzt noch etwas aggressiver drauf, wirklich beeindrucken lassen sich die Schwarz-Gelben davon aber bislang nicht.

47. Minute: Zu Beginn feiern die SGD-Fans erst einmal Claudio Kammerknecht, der den Verein nach vier Jahren verlassen wird. Neben Sprechchören gibt es auch ein witziges Banner für den Hobby-Golfer.

Die SGD-fans feiern Claudio Kammerknecht, der in Dresden immer ein Zuhause haben wird. © privat

Noch 45 Minuten bis zum Klassenerhalt für Dynamo Dresden!

46. Minute: Weiter geht's in Dresden! Kiel wechselt zur Pause, Schwab kommt für Kapralik.

16.37 Uhr: In Dresden ist noch Halbzeit, aber auf den anderen Plätzen rollt die Kugel schon wieder. Bielefeld gleicht kurz nach Wiederbeginn gegen die Hertha aus und springt damit vorerst zurück ans rettende Ufer auf Platz 14.

16.22 Uhr: Jetzt ist auch hier Pause!

45.+6: Mittlerweile sind wir in der sechsten Minute der Nachspielzeit. In allen anderen Stadien ist bereits Halbzeit.

Tim Schreiber lenkt den Kiel-Elfmeter an die Latte!

45.+3: Tim Schreiber lenkt den Ball mit der rechten Hand an die Latte, von dort springt der Ball zurück. Wahnsinnstat vom Keeper und der erste Strafstoß, den er für die SGD hält.

Elfmeter für Kiel!

45.+2: Es gibt einen VAR-Check, weil Kiels Ivan Nekic zu Boden geht. Robert Wagner hatte ihm auf den Fuß getreten, allerdings im Rückwärtsgang, er kann den Gegenspieler nicht sehen. Die Entscheidung steht: Elfmeter für Kiel!

45. Minute: Kiels Coach Tim Walter sitzt auf der Bank und schüttelt durchgehend mit dem Kopf. So hatte er sich den Auftritt seiner Jungs in Dresden wohl nicht vorgestellt. Es gibt jetzt drei Minuten oben drauf.

41. Minute: An der Seitenlinie macht Stefan Kutschke in der Aufwärmzone Liegestütze. Er hofft sicher, dass er heute noch einmal aufs Spielfeld darf, sollte es so weitergehen im Spiel für Dynamo Dresden.

39. Minute: Auch auf den anderen Plätzen läuft es für die SGD. Fürth liegt schon 3:0 gegen Düsseldorf vorn und wäre jetzt sogar direkt gerettet, weil Bielefeld zu Hause gegen Hertha BSC hinten liegt und direkt runter müsste. Düsseldorf würde in die Relegation gegen Essen gehen.

Vincent Vermeij erhöht für Dynamo Dresden auf 2:0

37. Minute: Und da ist das 2:0 für Dynamo und wieder ist Vincent Vermeij zur Stelle. Wahnsinn! Nach einer herrlichen Hereingabe von Amoako taucht der Niederländer ab und macht seinen zweiten Treffer, diesmal per Kopf.

35. Minute: Dynamo hat hier weiterhin alles im Griff, die Vorstöße, die vielleicht mal in den Sechzehner eindringen, klärt Torwart Tim Schreiber souverän.

31. Minute: Aktuell läuft für die SGD alles nach Plan. Nicht nur die eigene Führung ist wichtig, auch, dass Bielefeld noch kein Tor bei der Hertha geschossen hat und Düsseldorf mit 0:2 in Fürth zurück liegt. In der Blitztabelle steht Dynamo auf Platz 11.

Kurzer Schockmoment um Torhüter Tim Schreiber bei Dynamo Dresden

25. Minute: Schock-Moment für Dynamo Dresden - Tim Schreiber liegt am Boden. Er war im Strafraum mit dem eigenen Mann Thomas Keller und Marko Ivezic zusammengeknallt. Zum Glück steht er aber wieder.

23. Minute: Auf den anderen Plätzen geht es rund. Fürth hat schon zwei Tore daheim gegen Düsseldorf geschossen, braucht für die Relegation aber weitere Treffer, die SGD will natürlich jetzt auch nachlegen.

18. Minute: Das Tor dürfte der Stamm-Elf natürlich noch mehr Auftrieb geben, es duftet früh nach Klassenerhalt im RHS. Aktuell springen die Schwarz-Gelben sogar an Kiel vorbei auf Tabellenplatz elf.

Vincent Vermeij knipst Dynamo Dresden zur frühen Führung!

14. Minute: TOOOOOOR für Dynamo, Vincent Vermeij trifft zum 1:0! Der Eckball von Rossipal landet im Fünfmeterraum der Störche, wo der Niederländer am schnellsten reagiert, den Fuß hinhält und locker einnetzt.

Vincent Vermeij köpft das 1:0. © Robert Michael/dpa

13. Minute: Bobzien bleibt auf der rechten Seite in der Situation und holt einen Eckball raus. Bislang ist die SGD hier wacher und arbeitet sich langsam nach vorn.

8. Minute: Während Dynamo noch allmählich in die Partie findet, ist auf den anderen Plätzen bereits etwas passiert: Greuther Fürth führt vor heimischer Kulisse gegen Fortuna Düsseldorf, für die SGD ändert sich dadurch aber erstmal wenig. Die Kleeblatt-Führung kommt den Schwarz-Gelben eher entgegen, denn von den beiden Teams könnte nur F95 noch vorbeispringen.

Die Dynamo-Fans feiern Stefan Kutschke mit einer beeindruckenden Choreo. © privat

15.31 Uhr: Das Spiel läuft, unglaublich emotionaler Moment für Stefan Kutschke vor der Partie

Das Spiel läuft. Zuvor gab es einen unglaublich emotionalen Moment für Stefan Kutschke. Er kam mit Ehefrau Marie und seiner Tochter auf das Spielfeld, sie schauten sich gemeinsam die Choreo für ihn an, erste Tränen flossen.

Ein emotionaler Stefan Kutschke mit seiner Tochter auf dem Arm. © Robert Michael/dpa

15.20 Uhr: Die Dynamo-Hymne, der 12. Mann, läuft.