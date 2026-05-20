20.05.2026 06:00 Thomas Stamm zieht Saisonfazit: Das war Dynamos Erfolgsgeheimnis

Nach einer schwachen Hinrunde drehte Dynamo Dresden nach der Winterpause auf. Für Coach Thomas Stamm gibt es einen klaren Grund, wieso es bergauf ging.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Gut gelaunt saß Thomas Stamm (43) am Montag im Presseraum des Trainingszentrums. Vom Trainer der SG Dynamo Dresden ist sämtlicher Ballast abgefallen. Der Klassenerhalt ist geschafft. "Wir haben am Abend ein bisschen was getrunken und ein bisschen was gegessen - und ich habe genug geschlafen", lachte der 43-Jährige. Völlig locker stellte er sich den Medien und zog (s)ein Saisonfazit.

Dynamo-Trainer Thomas Stamm (43, l.) am Sonntag beim Spiel gegen Kiel. Er gab Stefan Kutschke (37) letzte Anweisungen. © Lutz Hentschel TAG24: Erst einmal herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt! Sie haben Mitte der Rückrunde einmal gesagt, Sie haben für sich ein persönliches Punkteziel. Waren es 41 Zähler? Thomas Stamm: "Ja." TAG24: Das müssen Sie erklären. Dynamo Dresden Kommentar zum Dynamo-Klassenerhalt: Herzliches Danke, lieber SC Freiburg! Stamm: "Mir war klar, wir müssen die 13 Punkte aus der Hinrunde mindestens verdoppeln. Das waren zusammengerechnet 39. Da war ich mir aber nicht sicher, ob das reicht. Da habe ich noch zwei Unentschieden dazu gepackt. Es hat geklappt."

Gehen vom ersten Tag an in eine gemeinsame Richtung: Dynamo-Trainer Thomas Stamm (r.) und Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39). © imago/Nordphoto

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Thomas Stamm: Im Trainingslager "zum ersten Mal in eine gemeinsame Richtung gegangen"

Thomas Stamm im Trainingslager in Belek. Schon da hatte er die Überzeugung, die Klasse zu halten. Weil endlich alles passte. © Lutz Hentschel TAG24: Das nennt man dann wohl Überzeugung. Auf der Pressekonferenz nach dem Sieg gegen Kiel am Sonntag haben Sie gesagt, Ihnen sei es vor dem Trainingslager im Januar klar gewesen, dass Sie es schaffen können. Was hat Sie so bestärkt? Stamm: "Das Gefühl, dass wir zum ersten Mal in eine gemeinsame Richtung gegangen sind, seit ich hier bin. Da nehme ich das Aufstiegsjahr auch dazu. Ich glaube, das sagt relativ viel aus. Alle wussten, jetzt geht es in eine Richtung und nicht ein Paddel in die andere Richtung. Ohne dass ich da groß ausholen muss: Das ist der Schlüssel, wenn du das spürst, wenn du das als Trainer spürst, dass alle in die gleiche Richtung gehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, das zu schaffen." TAG24: Sie sprechen damit Sören Gonther an. Sie haben relativ schnell nach dem Hinspiel in Kiel schon die Köpfe zusammengesteckt und geredet. Woran machen Sie das fest, dass Sie sofort gespürt haben, da sind wir jetzt in einer Richtung? Dynamo Dresden Kaum ein Dynamo-Auge blieb trocken: Das waren Stefan Kutschkes Worte zum Abschied Stamm: "Ehrlichkeit, Direktheit, der fachliche Austausch auf Augenhöhe. Wir reden von einer gleichen Idee, wie man spielen lassen will. Es gab einfach viele Übereinstimmungen und vor allem eben diese Ehrlichkeit und Direktheit. Da gehört auch Stephan Zimmermann dazu. Die Leute sind wichtig. Ich schätze die Zusammenarbeit sehr, denn du weißt, woran du bist."

Thomas Stamm will Wert der Hinrunde für Dynamo Dresden nicht unterschätzen