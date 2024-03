Dynamos Kammerknecht auf Abenteuer-Reise: "Was Verrücktes, aber ich habe Bock"

Für "Kammer" ist das eine Abenteuerreise, die am Sonntag in Dresden auf dem Flughafen begann und am 26. März wieder endet.

Dynamo-Coach Markus Anfang (49, l.) muss "nur" im Sachsenpokal auf Claudio Kammerknecht verzichten. © Lutz Hentschel

"Das sind alles keine Fußball-Hochburgen", musste er selbst ein wenig lachen. "Aber das sind Erfahrungen, die man mitnimmt. Wenn man dort ist, erkennt man, wie wichtig das den Leuten ist", sagte er.

Überlegen musste er nicht, ob er die Weltreise in der Länderspielpause antritt.

"Ich habe vorher mit dem Trainer gesprochen. Hätten wir ein Meisterschaftsspiel, hätte ich es nicht gemacht. Wir sind ja hier kein Freizeitverein", sagte er zu dem Trip zwischen zwei wohl mitentscheidenden Meisterschaftsspielen.

"Jetzt freue ich mich einfach darauf. Es sind zwar keine Ferien, aber es tut trotzdem gut, wenn du wieder mal was anderes siehst, andere Abläufe hast. Das ist auch etwas Ablenkung im Kopf."

Zwar kann er die Landessprache Singhalesisch "ein bisschen", aber gesprochen wird Englisch, Trainer Andy Morrison (53) ist Schotte.

"Ich war ja schon mal auf einem Lehrgang dort, kenne die meisten Spieler. Einer kickt in Australien in der ersten Liga. Paar andere spielen in England 3. und 4. Liga. Einer ist dabei, der spielt in Trier. Das Niveau ist gar nicht mal so verkehrt, wie ich am Anfang dachte", so Kammerknecht. "Ja, das ist was Verrücktes, aber ich habe Bock darauf."

Das Landespokal-Viertelfinale in Plauen verpasst der 24-Jährige, in einer Woche ist er zurück, muss sich wieder wärmer anziehen, die Uhr um fünfeinhalb Stunden zurückdrehen, um dann wieder Vollgas für Dynamo geben zu können.