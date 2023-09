Darum blieb Dynamo-Debütant Kraulich so gelassen

Doch der 24-Jährige blieb trotzdem cool. "Ich habe mir vorher noch einmal klargemacht, dass ich in der 3. Liga schon ein paar Spiele gemacht habe und versucht alles andere auszublenden - auch, wenn es eigentlich ein Push ist, wenn man da rauskommt, die Fans sieht und die Lautstärke wahrnimmt", so Kraulich.

Versteht sich von selbst, dass Kraulich so kurz nach dem Spiel nur so vor Adrenalin und Glücksgefühlen strotzte. Doch man merkte es einfach nicht.

"Ich habe in den vergangenen Wochen im Training sehr gut Gas gegeben, wurde dafür belohnt. Dementsprechend bin ich sehr glücklich."

Im zweiten Durchgang rettete Tobias Kraulich (24, r.) vor dem leeren Tor. © Lutz Hentschel

"Aber ich bin auch einfach ein cooler Typ auf dem Platz, oder versuche das zumindest. Denn, wenn hinten Hektik herrscht, ist es für die ganze Mannschaft nicht gut. Dementsprechend habe ich versucht, mit der Ruhe die Sicherheit zu bekommen."



Gerade in der Anfangsphase, als seine Kollegen im Abwehrverbund einige Lücken und Kraulich in mehreren Situationen allein gegen zwei oder drei Gegenspieler ließen, war der Innenverteidiger der Fels in der Brandung und klärte souverän.

Dabei war seine Nominierung zumindest doch ein klein wenig überraschend. Viele hatten nach der Verletzung von Kevin Ehlers (22) mit Lars Bünning (25) als Ersatz gerechnet. Doch Coach Markus Anfang (49) entschied sich anders, weil Kraulich die Vorbereitung komplett mitgemacht hat.

"Wir waren beide bereit und haben gut trainiert, sofern ich das einschätzen kann. 'Ehle" hätte sicherlich gespielt. Aber man muss eben da sein, wenn man gebraucht wird. Im Training Gas geben und dann entscheidet der Trainer", so Kraulich.

Sein erster Einsatz machte auf alle Fälle Hunger auf mehr: "Hunger habe ich jetzt nach dem Spiel sowieso, aber natürlich auch auf Fußball!"