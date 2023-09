Darum muss Dynamo gegen Ingolstadt anders planen

Trotz einiger Störungen in der Vorbereitung konnten sich die SGD-Profis in der Woche konzentriert auf Ingolstadt vorbereiten. © Lutz Hentschel

Denn der Vorschlag, das Heimspiel gegen den FC Ingolstadt am Samstag auf Dynamo Dresdens Trainingsgelände stattfinden zu lassen, war ohnehin nicht ernst gemeint - auch, wenn es logistisch wohl eine gute Lösung wäre.



Denn es wird eng in Dresdens Ostragehege. Gleich zwei Konzerte von AnnenMayKantereit und Kraftklub am Freitag und Samstag in der Flutrinne stellen die Schwarz-Gelben vor eine kleine logistische Herausforderung.

Schon das Abschlusstraining am gestrigen Freitag musste vorverlegt werden, damit die Spieler rechtzeitig vor allen Sperrungen noch wegkommen.

Am heutigen Samstag nach der Partie wäre das nicht möglich. "Das ist in der Tat ein Problem, weil wir uns am Spieltag grundsätzlich am Trainingsgelände treffen. Wir werden uns jetzt wohl am Stadion treffen, mit dem Bus aufs Trainingsgelände fahren und nach dem Essen sowie der Vorbereitung wieder ins Stadion", erklärt Anfang.

Anstoß im Rudolf-Harbig-Stadion ist 14 Uhr. Bedeutet, der Mannschaftsbus wird gegen 12 Uhr das Trainingsgelände verlassen.