Darum steht sich Dynamos großes Talent Bohdanov selbst im Weg

Alles in Kürze

Dynamo traut Dmytro Bohdanov (18) den Durchbruch zu, doch seine Einstellung ist laut der SGD-Verantwortlichen nicht so, wie sie es sich wünschen. © Picture Point / Sven Sonntag

Der Ukrainer gilt als riesiges Talent, blieb aber in der vergangenen Drittliga-Rückrunde im Profikader ohne Beachtung, da es mit der Einstellung nicht ganz so klappen soll - deutete auf Nachfrage jetzt auch SGD-Sportgeschäftsführer Thomas Brendel (49) an.



"Kein Spieler hat über die letzten zwölf Monate hinweg so eine Aufmerksamkeit bekommen wie Dmytro. Man hat sich extrem viel mit dem Spieler beschäftigt, hat sich extrem viel Zeit genommen und Mühe gegeben, um an seiner Entwicklung zu arbeiten", so der 49-Jährige.

"Schlussendlich ist der Spieler aber auch selbst verantwortlich dafür, was er aus seinem Talent und seinen Möglichkeiten macht. Das war bisher vielleicht zu wenig. Wir haben immer gesagt, dass die Tür offen steht, wenn die Bereitschaft da ist. Da arbeiten wir auch weiter dran."

Trotzdem ist Bohdanov vorerst weiterhin nur für die "U19" eingeplant - und das hat seine Gründe.