Seit Monaten nicht im Dynamo-Kader! Wo ist Dmytro Bohdanov?

Seit mehreren Monaten sucht man Dynamos Nachwuchskicker Dmytro Bohdanov auf den Spielberichtsbögen vergeblich. Was ist mit dem Talent der Schwarz-Gelben?

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - 90 Minuten vorm Anpfiff der Partie Dynamo gegen Wiesbaden am Sonntag wurde Dmytro Bohdanov (18) an der Altmarktgalerie in Dresden gesehen. Hieß da schon: Er war nicht im Kader - wie schon seit vier Monaten nicht.

Im November durfte Dmytro Bohdanov (18, l.) das bisher letzte Mal mit den Dynamo-Profis jubeln. © Lutz Hentschel Was ist mit dem großen Talent der Schwarz-Gelben, der am 30. November in Sandhausen letztmals zum Aufgebot gehörte? Derzeit trainiert und spielt er in der "U19". Aus disziplinarischen Gründen etwa - wie es TAG24 mitgeteilt wurde? "Aus sportlichen", sagt sein Berater Frank Lieberam (62), selbst eine Dynamo-Legende. "'Mitja' ist im März erst 18 geworden. Er ist noch im ersten A-Junioren-Jahr. Für ihn ist es besser, wenn er regelmäßig spielt, statt bei den Profis auf der Bank zu sitzen", so der 62-Jährige. Mit Christoph Daferner (27), Stefan Kutschke (36) und Robin Meißner (25) hat er drei etablierte Stürmer vor der Nase, an denen er im Moment nicht vorbeikommt. Dynamo Dresden Dynamo thront an der Spitze: SGD erzwingt das Glück "Wir verstehen den Trainer auch. Es ist Druck da, Dynamo will aufsteigen", sagt Lieberam. Gemeinsam mit der sportlichen Leitung der SGD habe man sich daher zu diesem Schritt entschieden, was Dynamo auf Nachfrage auch so bestätigte.

Für SGD-Nachwuchskicker Bohdanov lief es bisher nicht ganz so rund

In der "U19" knipst Dmytro Bohdanov regelmäßig - gegen Cottbus sogar dreifach. © Report-Dresden "Er will ins Aufgebot für die 'U20' der Ukraine und mit zur 'U20'-WM im Sommer nach Chile. Das geht nur über Spielpraxis", sagt Lieberam. In der Abstiegsrunde der DFB-Talenteliga knipst Bohdanov regelmäßig. Erst am Wochenende beim 8:0 gegen Cottbus traf er dreifach. "Die Abstiegsrunde ist eigentlich eine Nummer zu klein für ihn, aber er spielt zumindest jede Woche. An ihm sieht man, wie sehr die 'U21' fehlt. Das wäre ein besseres Niveau, um sich im Herrenbereich zu bestätigen", so Lieberam. Die "U21" von Dynamo geht erst in diesem Sommer wieder an den Start. Da Bohdanov noch einen Fördervertrag bis 2026 besitzt, kann er sich dort in der kommenden Saison auf alle Fälle beweisen und neu anbieten. Das bisherige Jahr 2025 verlief aber auch unglücklich für den jungen Ukrainer. Im Januar im Camp in Belek konnte er nur die allererste Einheit mitmachen, danach fehlte er erkrankt. Dynamo Dresden Nur ein Gegentor in fünf Spielen: Dynamo rührt Beton für Aufstieg an Ende Januar musste er sich zudem noch einer Zahn-OP unterziehen und verpasste somit den Anschluss, den er jetzt über die "U19" wieder finden soll. Es läuft eben nicht immer alles wie am Schnürchen.