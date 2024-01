Das Dynamoland atmet auf! Arslan ist wieder da, am Nachmittag soll er mittrainieren

Dresden - Wer am Mittwochnachmittag um 15 Uhr zum öffentlichen Training bei Dynamo Dresden kommt, wird einen Mann sehen, der seine blau-weißen Sachen des 1. FC Magdeburg an der Elbe ausgezogen und 230 Kilometer weiter südwestlich wieder die schwarz-gelbe Kluft angezogen hat. Ahmet Arslan (29) ist zurück!

Ganz bald wieder in Schwarz-Gelb: Ahmet Arslan (29) war schon in der Dresdner Uniklinik beim Medizincheck. © Lutz Hentschel

Die SGD leiht den offensiven Mittelfeldspieler für den Rest der Rückrunde vom Klub der 2. Bundesliga aus.

Beide Vereine haben sich über die letzten Modalitäten geeinigt. Arslan hat am Vormittag den Medizincheck erfolgreich absolviert, soll ab 15 Uhr erstmals mit seinen neuen und alten Kollegen gemeinsam trainieren und sich auf das so wichtige Auswärtsspiel am Sonntag in Ingolstadt vorbereiten.

Eingewöhnungszeit wird er nicht groß brauchen. Zum einen kennt er das System bestens aus dem Vorjahr und zum zweiten hat er es erst vor knapp vier Wochen beim Test des 1. FCM gegen Dresden in Belek gesehen.

Er schoss damals das 2:2 für Magdeburg - so kann er im Dynamo-Trikot gern weitermachen.