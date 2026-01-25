Das Glück ist endlich auf Dynamos Seite

Magdeburg - "Ich habe ja immer gelernt, man muss sich das Glück erarbeiten. Und ich glaube, das haben wir heute über die 90 Minuten", erklärte Jonas Sterner (23) nach Dynamo Dresdens so wichtigem 2:1-Erfolg im Kellerkracher beim 1. FC Magdeburg .

Dynamo Dresdens Jonas Sterner (23, 2.v.r.) wurde nach seinem Schnitzer vor dem 0:1 vom Team aufgefangen. © Imago / Christian Schroedter

Der Außenverteidiger hatte selbst mächtig Glück, denn er patzte brutal in einer Phase, in der Dynamo die Auswärtspartie an der Börde eigentlich noch komplett im Griff hatte.

"Da bin ich auch selbstkritisch. Das war nicht mein bestes Spiel, aber es zeichnet eine super Mannschaft aus, dass die Jungs mich da rausgeholt haben und wir einen Derbysieg feiern können", freute sich die Winterleihe von Hannover 96.

Sterner unterschätzte in der 29. Minute einen langen Ball, der so lange in der Luft war, dass er bei den eisigen Temperaturen fast schon gefroren wieder runterkam. Baris Atik (31) hinter ihm pflückte das Spielgerät sauber ab, flankte direkt auf Mateusz Zukowski (24), der auch nicht sauber verteidigt wurde - 0:1.

"Das habe ich schon ein paarmal in meiner Karriere gehabt, die Situation. Normalerweise kläre ich den ganz einfach. Aber das zeigt, was für eine geile Mannschaft wir sind", betonte Sterner immer wieder.

"Die Jungs kommen, holen mich aus dem Loch und dann gewinnen wir. Wir sind eine geschlossene Einheit. Ich glaube, das merkt man jeden Tag bei uns auf dem Trainingsgelände. Das ist schon sehr speziell und so holen wir gerade die Siege."