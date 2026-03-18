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Doppelpacker Bobzien verrät: Darum läuft's auf einmal bei Dynamo

Ben Bobzien kam erst vor wenigen Wochen aus Mainz und gehört schon jetzt zu einem der Garanten des Aufschwungs von Dynamo Dresden.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Seiner Torpremiere in Karlsruhe beim 3:3 folgte für Ben Bobzien (22) beim 6:0 gegen Münster sein erster Doppelpack im Dynamo-Trikot. Jeweils auf Vorlage von Niklas Hauptmann (29) traf er zum 1:0 (14.) und zum 2:0 (18.). Die Leihgabe des FSV Mainz ist längst angekommen in Dresden. Nach dem Spiel sprach er mit den Medien.

Dynamo-Jubel: Ben Bobzien (22, l.) traf gegen Münster doppelt. Vincent Vermeij (31, r.) legte einen Treffer auf, traf zum 5:0 selbst.
Dynamo-Jubel: Ben Bobzien (22, l.) traf gegen Münster doppelt. Vincent Vermeij (31, r.) legte einen Treffer auf, traf zum 5:0 selbst.  © Lutz Hentschel

TAG24: Ben, lassen Sie uns über das 6:0 sprechen – der höchste Zweitliga-Sieg in der Geschichte von Dynamo Dresden. Das ist ein echtes Statement im Abstiegskampf.

Bobzien: "Ja, viele haben gesagt, das ist ein Sechs-Punkte-Spiel. Jetzt haben wir wichtige drei Zähler geholt – und sogar sechs Tore gemacht."

TAG24: Sie kommen immer besser rein. Letzte Woche schon getroffen, jetzt zwei Tore. Es läuft langsam, oder?

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Bobzien: "Ich glaube auch. Als Mannschaft entwickeln wir uns von Woche zu Woche. Vielleicht sieht man das von außen nicht so, aber für mich ist es eine Entwicklung von Spiel zu Spiel. Jetzt konnten wir uns endlich mal richtig freispielen und belohnen. Aber morgen fängt wieder alles von vorne an."

TAG24: Vor Ihrem ersten Tor gab es eine ähnliche Situation. Hat das geholfen, beim zweiten Mal schneller zu entscheiden?

Bobzien: "Beim ersten Mal hätte ich schneller abschließen müssen. Beim zweiten Mal habe ich mir vorgenommen, sofort den Abschluss zu suchen – und das hat funktioniert."

Aktuelles Selbstbewusstsein hilft Dynamo Dresden

Der Dosenöffner im Spiel gegen Münster: Ben Bobzien (v.) traf mit diesem Schuss zum frühen 1:0.
Der Dosenöffner im Spiel gegen Münster: Ben Bobzien (v.) traf mit diesem Schuss zum frühen 1:0.  © IMAGO/Björn Reinhardt

TAG24: Und ihr habt es als Mannschaft mit voller Intensität über beide Halbzeiten durchgezogen.

Bobzien: "Genau das haben wir uns vorgenommen. In den letzten Spielen waren wir in den ersten Halbzeiten gut, aber diesmal wollten wir die Intensität über 90 Minuten hochhalten. Ich glaube, das haben wir wirklich gut gemacht. Jeder hat alles reingehauen, wir haben gemeinsam gepresst und immer wieder gute Momente gefunden, um den Gegner unter Druck zu setzen."

TAG24: Liegt das nach den letzten Wochen auch am steigenden Selbstbewusstsein?

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Bobzien: "Das Selbstbewusstsein – und die Arbeit, die wir Woche für Woche investieren. Wir machen das gerade richtig gut und fahren mit einem guten Gefühl zu den Spielen."

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Titelfoto: IMAGO/Björn Reinhardt

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