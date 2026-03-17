Thema Fischer immer noch nicht durch: Wie läuft Dynamos Suche nach einem 3. Geschäftsführer?

Dresden - Seit September 2025 sind bei Dynamo Dresden nur noch zwei Geschäftsführer im Amt. David Fischer (41) wurde freigestellt , befindet sich mit dem Verein in einem "juristischen Verfahren". Dazu wollten die Aufsichtsräte Michael Born (58) und Michael Ziegenbalg (39) am Dienstag auf einem Pressetermin nichts sagen. Wohl aber, wie es in Sachen dritter Geschäftsführer weitergeht.

Michael Born (l.) und Michael Ziegenbalg gaben Einblicke in Themen des Aufsichtsrats. © Jens Maßlich

"Grundsätzlich hatten wir beschlossen, auf drei Geschäftsführer umzustellen, aktuell funktioniert es in der Zweierkonstellation sehr, sehr gut. Die beiden harmonieren und haben sich die Aufgaben gut aufgeteilt", erklärt Ziegenbalg.

Im Februar hatte sich der Aufsichtsrat bei einer Klausurtagung auch mit dem Thema beschäftigt. Ziegenbalg: "Für uns sind aktuell noch zwei, drei strategische Themen für die Zukunft entscheidend, sodass wir wohl erst in Richtung Sommerpause eine finale Entscheidung treffen können."

Man könnte heraushören, dass die aktuell vakante Stelle nicht neu besetzt wird. Ziegenbalg und das Gremium hätten "aus der Erfahrung ein Stück weit gelernt".

Für den 39-Jährigen ist eine "Dreierkonstellation grundsätzlich immer schwierig, egal in welchem Bereich. Aber wir würden es nicht davon abhängig machen, zu sagen: Wir müssen es zwingend bei zwei Geschäftsführern belassen. Es hängt eben von ein paar Parametern ab, wie wir uns in gewissen Bereichen für die Zukunft aufstellen werden."