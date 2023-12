"Das ist das, was die Mannschaft auszeichnet": Dynamo-Euphorie nach Kampf-Sieg zurück!

Gegen Unterhaching zeigt Dynamo Dresden zunächst eine schwache Leistung. Das ändert sich in Unterzahl - und macht Kapitän Stefan Kutschke stolz.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Manchmal braucht es einen dreckigen Sieg, um wieder in die Spur zu kommen. Der gelang Dynamo beim 2:1 gegen Unterhaching. Dabei half nach drei 0:1-Niederlagen am Stück auch eine Pausen-Cola bei Kapitän Stefan Kutschke (35). Mitte der zweiten Hälfte erzielte er in Unterzahl vom Elfmeterpunkt den 2:1-Siegtreffer.

Die Szene des Spiels (und wohl auch der Saison): Claudio Kammerknecht (24, am Boden) sieht für seine Parade die Rote Karte. © Lutz Hentschel "Man muss auch bemerken, das ist eine Mannschaft, die tief in der Krise steckt. Da ist es schon bemerkenswert, dass sie so daraus herauskommt. Da bin ich schon stolz auf das Team", sagte Kutschke er mit einem Augenzwinkern in Richtung Kritiker. Den Spruch konnte er sich erlauben, auch wenn er mit dem Start gar nicht zufrieden war: "Die erste Hälfte war große Scheiße. Wir haben nicht ansatzweise von dem umgesetzt, was wir vorhatten. Das war nix", sagte Kapitän.

Der erste durchdachte Angriff führte dann zur Führung: Jakob Lemmer (23) köpfte eine starke Hereingabe von Jonathan Meier (24) fast auf der Grasnarbe liegend zum 1:0 (32.) ein. Dynamo Dresden Pechvogel des Jahres! Dynamo-Verteidiger rettet mit der Hand auf der Linie und fliegt vom Platz Doch danach kam die Szene der Saison: Simon Skarlatidis (32) zog völlig frei im 16er ab, Stefan Drljaca (24) war geschlagen, doch ihn "ersetzte" Claudio Kammerknecht (24), er lenkte das Geschoss mit der Hand an die Latte. Rot für "Kammer", den fälligen Elfmeter verwandelte Patrick Hobsch (29) zum 1:1 (41.). "Sollte mal mit unseren Keepern etwas passieren, 'Kammer' hat sich nun für die Kiste beworben", so Kutschke mit einem Augenzwinkern: "So eine Rote Karte habe ich auch noch nicht gesehen. Aber passiert. Wir haben danach alle für Claudio gefightet."

Dynamo Dresdens Kapitän Stefan Kutschke ist stolz auf sein Team