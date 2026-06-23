Dynamo holt neuen Abwehrspieler mit Europapokal-Erfahrung an die Elbe

Dresden - Vor dem Trainingsstart geht es bei Dynamo Dresden weiter Schlag auf Schlag. Ahmet Muhamedbegovic (27) wechselt ablösefrei zu den Schwarz-Gelben. Der Ösi-Innenverteidiger kickte zuletzt für NK Olimpija Ljubljana in Slowenien.

Ahmet Muhamedbegovic (27) verstärkt die schwarz-gelbe Defensivformation. © PR/Dynamo Dresden

Der 1,86 Meter große Abwehrspieler bringt Europapokal-Erfahrung an die Elbe, kam in den Saisons 23/24 und 24/25 in 14 Conference-League-Spielen zum Einsatz, auch in der Qualifikation zur Champions League lief der Defensivmann in den Jahren 2023 und 2025 insgesamt achtmal auf.

"Auf der Position des Innenverteidigers haben wir durch die Abgänge Handlungsbedarf gehabt", stellt SGD-Sportdirektor Sören Gonther (39) fest.

Nach dem Ende der Leihen von Thomas Keller (26) und Julian Pauli (20), dem Abgang von Claudio Kammerknecht (26) und der Erkrankung von Lars Bünning (28) musste die SGD in der Abwehr dringend etwas tun.

"Umso glücklicher sind wir, dass wir mit Ahmet einen international erfahrenen Spieler für uns begeistern konnten, der den Konkurrenzkampf auf ein hervorragendes Level heben kann. Er wird unser Spiel durch sein Tempo sowie die Qualität im Spielaufbau bereichern", beschreibt der Sportchef die Stärken des Neuzugangs.

Dem neuen Abwehrspieler gelang bei SKN Sankt Pölten in Österreich der Sprung in den Profibereich. "Nach der ersten Kontaktaufnahme war ich sofort begeistert von der neuen Aufgabe. Dynamo ist international bekannt und bringt eine enorme Wucht mit sich", war der 27-Jährige direkt angetan von einem Engagement in Dresden.