Dynamo macht Rückhol-Coup perfekt: Robert Wagner bleibt ein Schwarz-Gelber!
Dresden - Er hat sich in die Herzen der SGD-Fans gespielt und sich dabei selbst in Stadt und Klub verliebt! Jetzt kann Dynamo Dresden die frohe Kunde auch offiziell verkünden: Robert Wagner (22) wechselt vom SC Freiburg an die Elbe.
In der vergangenen Rückrunde war der Mittelfeldspieler bereits nach Dresden ausgeliehen worden und hatte dort entscheidend zum Klassenerhalt beigetragen. Sofort stieg er zum Stammspieler auf und verpasste lediglich wegen Sperren zwei Spiele in Schwarz-Gelb.
Schon nach der Saison hatte Wagner betont, dass er sich einen Verbleib in Dresden gut vorstellen könne. Das bekräftigte der 22-Jährige jetzt noch einmal.
"Ich bin sehr glücklich, dass die Zeit in Dresden noch nicht zu Ende ist. Die Mannschaft, das Trainerteam, die Stadt und die Fans haben mir in der kurzen Zeit ein extrem gutes Gefühl gegeben", sagte der Abräumer: "Jetzt steht eine neue Spielzeit mit neuen Aufgaben an, auf die wir uns gemeinsam gut vorbereiten wollen, um im Kampf um den Klassenerhalt von Beginn an da zu sein."
Anstatt einer im Raum stehenden zweiten Leihe hat die SGD es nun geschafft, Wagner fest zu verpflichten, über die Ablösemodalitäten bewahrten beide Klubs wie immer Stillschweigen. Im Raum steht aber eine Vertragslaufzeit bis 2029.
Dynamo Dresden: Sören Gonther schwärmt von "Unterschiedsspieler" Robert Wagner
Zum Trainingsstart am Donnerstag wird Wagner also mit seinen neuen, alten Teamkollegen den Rasen in Weinböhla betreten und auch die komplette Vorbereitung mit der SGD bestreiten.
"Wir haben von Beginn an betont, dass wir Robert gern über die Saison hinaus bei uns behalten möchten. Er hat in der Rückrunde nachgewiesen, welche herausragende Qualität er mitbringt. Robert kann ein Unterschiedsspieler in unserem Zentrum werden", schwärmte Sport-Geschäftsführer Sören Gonther (39) von dem Rückkehrer.
"Umso erfreulicher ist es, dass er direkt große Motivation nachgewiesen hat, auch zukünftig für Schwarz-Gelb aufzulaufen und wir uns darüber hinaus mit dem SC Freiburg in sehr angenehmen Verhandlungen einigen konnten. Jetzt freuen wir uns, ihn von Beginn an dabei zu haben."
Titelfoto: SG Dynamo Dresden