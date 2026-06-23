Dynamo macht Rückhol-Coup perfekt: Robert Wagner bleibt ein Schwarz-Gelber!

Dresden - Er hat sich in die Herzen der SGD-Fans gespielt und sich dabei selbst in Stadt und Klub verliebt! Jetzt kann Dynamo Dresden die frohe Kunde auch offiziell verkünden: Robert Wagner (22) wechselt vom SC Freiburg an die Elbe.

Robert Wagner (22) ist zurück bei Dynamo Dresden! © SG Dynamo Dresden

In der vergangenen Rückrunde war der Mittelfeldspieler bereits nach Dresden ausgeliehen worden und hatte dort entscheidend zum Klassenerhalt beigetragen. Sofort stieg er zum Stammspieler auf und verpasste lediglich wegen Sperren zwei Spiele in Schwarz-Gelb.

Schon nach der Saison hatte Wagner betont, dass er sich einen Verbleib in Dresden gut vorstellen könne. Das bekräftigte der 22-Jährige jetzt noch einmal.

"Ich bin sehr glücklich, dass die Zeit in Dresden noch nicht zu Ende ist. Die Mannschaft, das Trainerteam, die Stadt und die Fans haben mir in der kurzen Zeit ein extrem gutes Gefühl gegeben", sagte der Abräumer: "Jetzt steht eine neue Spielzeit mit neuen Aufgaben an, auf die wir uns gemeinsam gut vorbereiten wollen, um im Kampf um den Klassenerhalt von Beginn an da zu sein."

Anstatt einer im Raum stehenden zweiten Leihe hat die SGD es nun geschafft, Wagner fest zu verpflichten, über die Ablösemodalitäten bewahrten beide Klubs wie immer Stillschweigen. Im Raum steht aber eine Vertragslaufzeit bis 2029.