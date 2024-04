Markus Anfang steht vor dem Aus und Dynamo vor einem Dilemma!

Dresden - Die Bilanz ist verheerend - und sie fand am gestrigen Sonntag auch spielerisch ihren Ausdruck. Nur der Vorletzte VfB Lübeck hat im Jahr 2024 in der 3. Liga einen Punkt weniger gesammelt als Dynamo Dresden . Nach dem 1:3 gegen den 1. FC Saarbrücken stellt sich nun endgültig die Trainerfrage.

Er ist aber dafür verantwortlich, dass seine Spieler dazu in der Lage sind. Und der Eindruck verfestigt sich immer mehr, dass er das wohl nicht mehr kann. "Ich bin der Trainer, und ich verstehe auch, dass ich dafür den Kopf hinhalten muss", gab der 49-Jährige zu.

Denn gegen Saarbrücken wirkte die Mannschaft alles andere als sattelfest, offenbarte in neuer taktischer Ausrichtung ungewöhnlich viele Fehler und Unsicherheiten.

"Langfristig" und "ligaunabhängig" will Dynamos Aufsichtsrat mit Markus Anfang (49) zusammenarbeiten - hieß es in einem Statement vor etwas mehr als fünf Wochen . Doch die Frage, die sich stellt: Kann man das aktuell noch?

Das 0:1 durch Tim Civeja (22, l.) war der Anfang eines rabenschwarzen Sonntags. © Lutz Hentschel

Dynamos Aufsichtsrat steht vor einem Dilemma. Mit Anfang weitermachen und hoffen, dass es am Ende doch noch zum Aufstieg reicht, oder sich selbst ins Abseits stellen und die noch keine fünf Wochen alten Treueschwüre über Bord werfen?

Dann aber müssten auch sie zum Wohle des Vereins ihre Konsequenzen ziehen! "Ich weiß, wie das Geschäft ist. Ich muss letztendlich die Verantwortung dafür tragen, so wie ich auch die Verantwortung dafür getragen habe, dass wir so eine gute Hinrunde gespielt und so eine Ausgangslage geschaffen haben", weist der Coach noch einmal auf das erfolgreiche Jahr 2023 hin.

Doch jetzt im April herrscht die pure Verunsicherung. Zehn Punkte Vorsprung auf Platz drei zum Ende des Jahres sind mehr als aufgebraucht.

Sechs Spieltage vor dem Saisonende hat die SGD nach der zwölften Saisonpleite den Aufstieg nun nicht mal mehr in der eigenen Hand.