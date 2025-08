Hoti oder keiner? Verstärkung in der Dynamo-Verteidigung muss her!

Dresden - Andi Hoti (22) kommt zurück, am Samstag mit dem 1. FC Magdeburg zum Gastspiel im Rudolf-Harbig-Stadion. Ob er noch einmal im schwarz-gelben Trikot zu bestaunen ist, bleibt eher fraglich. Aber die Auftaktniederlage in Fürth hat gezeigt, dass der größte Bedarf bei Dynamo Dresden in der Innenverteidigung besteht.

Aber wo bleiben die? Eine oder zwei Alternativen müssten dann aber auch zeitnah verpflichtet werden - außer man hofft doch noch insgeheim auf eine Hoti-Rückkehr, die - wenn überhaupt - erst nach dem "Elb-Clasico" am Samstag ein Thema werden könnte.

"Da muss man dann einfach akzeptieren, dass Andi einen Vertrag hat . Das muss man respektieren und wir müssen uns dann logischerweise auch - das machen wir schon die ganze Zeit parallel - mit Alternativen beschäftigen", so der 49-Jährige.

"Klarer geht es ja nicht. Wir hatten im Winter noch einmal mit Andi Hoti nachgelegt, der ist nicht mehr da. Mehr Zu- oder Abgänge hatten wir nicht. Grundsätzlich wollen wir was machen. Wenn jetzt keiner kommt, dann kommt eben keiner. Es muss von beiden Seiten schon passen", erklärte Thomas Stamm (42) nach dem 2:3. "Ob es einer oder zwei sind, ist nicht entscheidend."

Andi Hoti (22) erlebte keinen guten Start in die 2. Liga. Nach 31 Minuten gab's die Auswechslung. © imago/Christian Schroedter

Doch würde die Leihgabe der Vorsaison auch ins Anforderungsprofil passen? Gebraucht wird - und das hat das Fürth-Spiel gezeigt - ein gestandener Innenverteidiger, der einiges an Zweitliga-Erfahrung, eine robuste Zweikampfführung und Schnelligkeit mitbringt.

"Es geht nicht um 200 Zweit- oder Erstligaspiele, hat er Erfahrung, ist er Routinier? Es geht um Qualität!", machte Stamm klar.

"Wir haben genügend erfahrene Spieler. Da brauchen wir auf der Position nicht zwingend Erfahrung, wenn das drin ist, was wir brauchen: Qualität am Ball, Tempo und gute Zweikampfwerte. Er muss uns und die Mannschaft in Sachen Konkurrenzkampf besser machen. Deshalb haben wir im letzten Winter Andi verpflichtet."

Aber Hoti erwischte am Sonntag bei Magdeburgs 0:1-Niederlage gegen Braunschweig alles andere als einen guten Start. Bereits in Minute 31 musste der Innenverteidiger stark Platzverweis-gefährdet ausgewechselt werden. Bis dahin bekam er Eintrachts Erencan Yardimci (23) nicht in den Griff.