Dennis Borkowski erlöst Dynamo gegen Essen: "Es war einfach ein geiles Gefühl"

Dresden - Als er dann endlich feiern durfte, platzten die Emotionen aus Dennis Borkowski (21) nur so heraus. Es brauchte mehrere Anläufe, bis Dynamo Dresdens Außenbahnspieler gegen Rot-Weiss Essen zum Matchwinner avancieren durfte.

Außerdem gab es für einen Schlag in sein Gesicht (43.) keinen Elfmeter. "Jetzt ist es egal und eigentlich war es schon nach der Pause abgehakt. Der Fokus lag auf der zweiten Halbzeit", so Borkowski.

Sein Tor zum vermeintlichen 2:0 in der 28. Minute wurde wegen vermeintlichen Foulspiels zurückgepfiffen: "Ich habe es nicht gesehen und danach natürlich gejubelt. Ich wusste gar nicht, was genau war."

Sein 2:1-Siegtreffer per Kopf nach Flanke von Ahmet Arslan (29) kam einer Erlösung gleich. Für den Großteil der 30.699 Zuschauer, mit denen er um die Wette schrie, für seinen Trainer, seine Mitspieler und vor allem auch für ihn selbst.

Nach dem 2:1-Siegtreffer jubelte Dennis Borkowski (21, 2.v.r.) ausgelassen mit den Kollegen. © Lutz Hentschel

Da hätte der 21-Jährige bereits in der 54. Minute das 2:1 schießen können, traf aber nur das linke Außennetz. Elf Minuten später verpasste er das Essener Gehäuse nur um wenige Zentimeter.

Es fehlte das Glück, doch an diesem Ostersamstag schien das für den Außenstürmer eher Ansporn als Frust zu bedeuten. Borkowski blieb dran und war knapp 60 Sekunden nach seinem letzten Fehlversuch mit dem Kopf zur Stelle.

"Es war einfach ein geiles Gefühl. Ich hatte so ein bisschen gelauert, der Ball kam perfekt rein und ich habe vor dem Gegenspieler perfekt eingeköpft", beschrieb er den Siegtreffer mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

"Wir haben allgemein ein gutes Spiel gemacht, hätten den Sack noch eher zumachen können. Am Ende sind wir glücklich, dass wir den Sieg vor der Kurve feiern konnten."

Das wollen sie auch am Freitag vor dem knackevollen Gästeblock in Saarbrücken. Borkowski will das Erlebte auf alle Fälle "für die nächsten Spiele mitnehmen und einfach weitermachen."