Schon die vierte Leihstation für Bobzien! Diese Premiere feiert er bei Dynamo trotzdem

Dresden - Überschwang der Gefühle? High Life? Nicht bei Dynamo Dresden . Natürlich war die Stimmung am Nachmittag beim ersten Training nach dem 2:1 in Magdeburg locker. Es wurde gelacht, gescherzt, da kam mal der eine oder andere Spruch. Aber: Es war eine konzentrierte Lockerheit. Der Fokus liegt auf Bielefeld.

Wird für Dynamo das erste Mal überhaupt in der 2. Liga spielen: Ben Bobzien (22). © Lutz Hentschel

"Magdeburg war, konnten wir genießen, Bielefeld ist", wies Kofi Amoako (20) darauf hin, dass keiner hier den Boden unter den Füßen verliert.

"Wir haben es in dieser Saison noch nicht geschafft, dreimal in Folge ohne Niederlage zu bleiben. Jetzt wollen wir die dritte Partie in Folge gewinnen", zeigt der Torschütze zum 1:1 beim FCM aber, dass die Brust bei den Schwarz-Gelben breiter geworden ist.

Davon profitiert auch Ben Bobzien, der (bisher) letzte Neuzugang des Winters. Er trainierte das zweite Mal mit seiner neuen Truppe.

"Keine Ahnung, wie es vorher war. Aber die Stimmung ist sehr gut. Der Sieg in Magdeburg hat natürlich geholfen. Das war riesig", erklärt er. Wenn die Stimmung oben ist, fällt das Eingewöhnen natürlich noch ein bisschen leichter.

"Bobby" wird dabei tatkräftig von Robert Wagner (22) unterstützt. "Mit ihm habe ich in der Junioren-Nationalmannschaft gespielt. Bevor ich gewechselt bin, habe ich mich mit ihm unterhalten. Wir sind gut befreundet", lässt der 22-Jährige wissen.