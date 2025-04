Der Dynamo-Coach und sein Glücksbringer: Im Sieger-Hoodie gegen Ingolstadt

"Zudem muss man sagen: Ich war im Sommer mal im Fanshop, habe geschaut, was es gibt. Da habe ich dieses Motiv als T-Shirt gesehen, Größe 3XL. War dann im Sale ausverkauft. Ich habe gefragt, ob es den irgendwo in der M gibt. Gab es nicht mehr. Dann war es so, dass es nochmal in den Fanshop reingenommen wurde, ich weiß nicht, ob es meinetwegen war. Kann Zufall sein oder auch nicht. Die Leute um mich herum werden es wissen. Mir gefällt der Pulli sehr gut", erläutert er schmunzelnd.

Seit dem 3:0-Sieg gegen Verl hat er zum Beispiel den gleichen Hoodie an. Das wird auch am Mittwoch gegen Ingolstadt so sein. "Mauer" heißt der Hoodie. Dynamo prangt es in weißer Schrift neben einer solchen.

Der Coach weiß, dass aber nicht nur Aberglaube am Mittwoch gegen den FC Ingolstadt hilft. © Picture Point/S. Sonntag

Doch nur mit Aberglaube wird es am Mittwoch gegen Ingolstadt nicht gehen.

Da muss zu allen Ritualen der Einzelnen erneut eine Top-Leistung her. Da können die Erlebnisse vom Freitag in Hannover mehr helfen. Den Sieg und die Feier danach mit den Fans haben alle in Schwarz-Gelb aufgesaugt. Das hat noch einmal einen Push gegeben.

"Es war außergewöhnlich, das haben wir in dem Moment genossen. Seit Samstag um 12 Uhr haben wir das nicht mehr. Da haben wir den Fokus auf Ingolstadt gelegt. Blick nach vorn. Da ist keiner, so habe ich es wahrgenommen, der in Gedanken noch sagt, das war toll. In dem Moment haben wir das Maximale aufgesaugt. Wir tun aber auch gut daran, das abzulegen. Was am Freitag war, hilft dir nicht, das nächste Spiel zu gewinnen. Daher voller Fokus", so Stamm.

Den werden die Spieler am Mittwochabend haben. Und sie wollen danach erneut so feiern - Stamm natürlich im Lieblings-Hoodie.