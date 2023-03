Der Ex-Feind wird zum Freund! Sechs der letzten sieben Dynamo-Tore fielen nach Standards

Nur Jakob Lemmer (22) traf in diesem Zeitraum in Dortmund aus dem Spiel heraus.

Gegen Duisburg war es Claudio Kammerknecht (23), der einen Arslan-Freistoß per Kopf einnetzte. Das 3:0 in Dortmund von "Kutsche" vom Punkt und das 2:0 gegen den MSV durch das Eigentor von Benjamin Girth (31) nach einer Ecke - macht sechs aus sieben.

Stefan Kutschke (34) traf in Elversberg (1:1) nach einem Freistoß von Max Kulke (22), Ahmet Arslan (28) erzielte gegen Aue den einen siegbringenden Treffer vom Elfmeterpunkt und Kutschke köpfte in Dortmund (3:1) nach Freistoß von Arslan zur Führung ein.

Was im Herbst und auch noch zu Jahresbeginn klemmte, klappt jetzt wunderbar. In den letzten vier Punktspielen tüteten die Dynamos mit einem Standard jeweils das 1:0 ein.

"Ich konnte vor einiger Zeit nicht so richtig beantworten, weshalb wir so wenig Tore nach Standardsituationen machen. Jetzt kann ich die Frage auch nicht so richtig beantworten, warum wir die Tore nach Standards machen", so Markus Anfang (48) auf die Frage, weshalb es plötzlich läuft wie geschnitten Brot.

"Ich bin froh darüber. Die Standards kommen gut rein, das war aber vorher schon so. Im Moment kommen wir optimal an den Ball ran und können ihn gut platzieren. Ich hätte mir gegen Duisburg aber auch gewünscht, dass einer von den tollen Spielzügen mal reingerutscht wäre."