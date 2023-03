Ganz starke zweite Hälfte! Dynamo besiegt die Zebras mit ruhenden Bällen

Dresden - Dynamo Dresden bleibt in der Spur und 2023 ungeschlagen. Dank einer grandiosen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang gewann die SGD vor 21.904 Zuschauern mit 2:0 (0:0) gegen den MSV Duisburg. Dabei zeigte sich die neue Stärke der Schwarz-Gelben: Claudio Kammerknechts (66.) Führung und dem Eigentor von Benjamin Girth (76.) gingen ruhende Bälle voraus.

Der stand dann kurz vor der Pause im Mittelpunkt. Nach einem Einwurf von Max Kulke verlängerte Christian Conteh das Leder per Kopf, das Marvin Senger im Strafraum an den weit ausgebreiteten Arm bekam. Kessel pfiff nicht.

Dresden hingegen fand nicht ins Spiel, hatte Probleme in der Zweikampfführung und erlaubte sich deutlich zu viele - teils auch ganz einfache - Ballverluste.

Sie verzeichneten in den ersten 15 Minuten vier gute Gelegenheiten, die beste schon nach 100 Sekunden: Einen Chipball über die Kette von Joshua Bitter erlief sich Julian Hettwer, seinen Schuss aus elf Metern wischte Stefan Drljaca mit den Fingerspitzen an die Unterkante der Latte.

Das Spiel brauchte keine Anlaufzeit, was an den Gästen lag. Die Zebras galoppierten den Dynamos anfangs davon.

Dynamo-Kapitän Tim Knipping freut sich über den zweiten Treffer der SGD. © Lutz Hentschel

Egal was im Pausentee war, es war gut. Mit Wiederanpfiff drehte Dresden auf und hätte früh alles in die richtige Richtung lenken können.

Eine Duisburger Ecke köpfte Tim Knipping raus, in der Folge schickte Niklas Hauptmann Kollegen Conteh, der noch in der eigenen Hälfte startete. Er lief durch und passte im richtigen Augenblick auf Dennis Borkowski (48.), der zu viel Zeit hatte. Er schob den Ball Müller an die Schoner.

Aber das war nur der Anfang. Die Dynamos veranstalteten jetzt ein wahres Scheibenschießen. Hauptmann (51.) traf nach einer geilen Kombination über Kulke und Conteh nur den Innenpfosten.

Und dann machten die Schwarz-Gelben das, was sie derzeit perfekt beherrschen: Sie gingen zum vierten Mal in Folge nach einem ruhenden Ball in Führung. Ahmet Arslan servierte einen Freistoß perfekt auf den Kopf von Claudio Kammerknecht, der mustergültig einnickte - 1:0 (66.).

Den Deckel auf die Partie machte ein weiterer Standard. Arlsans Ecke köpfte Knipping auf die lange Ecke, Benjamin Girth hielt seinen Oberschenkel rein und bugsierte die Kugel ins kurze Eck (76.).